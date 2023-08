Ukažte dětem, jak se dělá reklama. Díky AI posunete hru na roveň Hollywoodu

Generativní umělá inteligence změní řadu profesí a jednou z nich bude i marketing. A protože se děti už od malička setkávají s nejrůznějšími značkami, franšízami a reklamami, bude mít dnešní lekce hned dva cíle.

Především si ukážeme, jak snadno lze využít velké jazykové modely a generátory obrázků k tvorbě zajímavé, kreativní a vizuálně působivé reklamní strategie pro smyšlenou firmu. Druhým cílem pak bude připomenout si, jak vlastně reklamy fungují, jaký mají cíl a jak vznikají.

Celá pizzerie za 15 minut

Lidé často o strojovém učení přemýšlejí jako o chladném a nudném výpočetním algoritmu. Dnešní lekce je důležitou připomínkou toho, že z nástrojů umělé inteligence lze vymáčknout velmi vtipné a kreativní výsledky.

Není to tím, že by měl stroj nějaké sebeuvědomění, ale hlavně tím, že nastudoval ohromné množství příkladů lidské kreativity.

Vymyslet značku, logo, texty na web… to bývala práce pro profesionály na několik dní. Nyní si s dětmi vyzkoušíte, že se to dá zvládnout doslova za čtvrt hodiny. Stačí si vybrat téma. My jsme zrovna skládali pizzu ze dřeva. Pomocí tohoto návodu jsme z fotky stavebnice udělali reálně vypadající pizzu.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vlevo je fotografie dětské dřevěné stavebnice, vpravo pak fotorealistická vizualizace vytvořená pomocí DreamStudio.ai (funkce img2img).

To je ale jen začátek, takové lákadlo. Co bychom potřebovali, kdybychom chtěli rozběhnout (fiktivní) pizzerii? Začneme tím, že si vymyslíme něco, čím se budeme odlišovat. To nám totiž usnadní i další tvorbu všech ostatních materiálů.

Výše uvedená instrukce (prompt) je samozřejmě jen návrh, zkoušet můžete cokoli, co vás napadne. Cílem prostě je vytvořit firmu, ke které pak budete moci vymýšlet další vizuální aspekty, a restaurace je v tomto ohledu vděčná, protože většina dětí ví, jak to v restauraci vypadá a na restauraci nebo obchod si často hrají.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy ChatGPT nám vygeneroval nápady na koncept pizzerie pro děti.

Hned první nápad je docela nosný, tak se jej chytíme. Budeme dále chtít, aby ChatGPT (nebo jiný vámi zvolený chatbot postavený na jazykovém modelu) rozpracoval, čím se odlišíme od konkurence.

Tím zároveň dále upřesňujeme kontext. Jazykové modely (LLM) totiž generují text slovo po slovu, na základě toho, co dříve zaznělo v dané konverzaci. Tím, že žádáme o podrobnější informace, zároveň dáváme možnost „promyslet“ různé strategie, což často vede k lepším výsledkům.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Čím se budeme odlišovat od konkurence?

Je vidět, že je před námi ještě hodně práce. Už jsme ale ve fázi, kdy víme, o co nám v našem fiktivním podnikání jde, a tak pojďme vymyslet pro naši pohádkovou pizzerii název.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Tři desítky názvů za pět sekund. Který vybrat?

Tvorba názvů se tedy moc nepovedla, ale nápad číslo 6 si upravíme: U Princezny Pizzarelly. Teď jdeme vymyslet menu, které bude plné narážek na pohádky.

Protože LLM modely jsou trénované převážně na anglických textech, zdůrazníme, že chceme hlavně narážky na české pohádky.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Základní menu bychom měli…

To je prozatím vše, co se týče textu. Teď se vrhneme na vizuální stránku, a i s tou nám pomůže umělá inteligence.

Z textu do obrázku

Samozřejmě, že bychom mohli začít generovat obrázky jedním z nástrojů, které jsme si vyjmenovali v minulém díle seriálu.

Protože ale už v naší konverzaci máme hodně údajů, můžeme to využít k tomu, abychom nemuseli teď psát to samé. Požádáme ChatGPT, aby nám pomohl vymyslet instrukce pro generátor textu.

Aby to ale mělo smysl, musíme mít na paměti omezení obou nástrojů. Kupříkladu ChatGPT má trénovací data pouze do roku 2021, a neví tedy nic o tom, jak dávat instrukce kupříkladu Midjourney. A pro Midjourney se zase hodí dávat instrukce v angličtině. Můžeme to ale ChatGPT zkusit vysvětlit a na několika příkladech mu ukázat, jak vypadají dobré prompty. Příklady můžete zkopírovat třeba z webu Midjourney, kde si můžete procházet prompty a výsledky ostatních uživatelů.

Tady jsou výtvory, které Midjourney na základě instrukcí ChatGPT sestavil:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, AI vizualizace +4

S generováním fotorealistického jídla si Midjourney poradila dobře, ostatně podobných fotek existuje hodně, a tak se má kde učit. S dětmi můžete probrat, jak generování funguje a proč třeba u pizzy se čtyřmi druhy sýra je místo jedné pizzy najednou těch kousků pět.

Pohádkový brand pro všechny vaše tiskoviny

Nejtěžší část máme kupodivu před sebou. Vygenerovat pomocí nástrojů jako Midjourney zajímavé a jednoduché logo je kupodivu těžší než dříve. Naštěstí můžeme za prompt dát parametr –v 4 a přepnout se tak do starší verze.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Začneme opět obecnější instrukcí, na kterou následně navážeme.

Protože zase platí, že ChatGPT nemá žádná zvláštní „zadní vrátka“ k lepším výsledkům na Midjourney, je dobré mu vysvětlit, co od loga chceme. Já mu zde dávám pár rad okoukaných na jiných povedených příkladech log vygenerovaných právě v Midjourney: „Vytvoř čtyři prompty pro vytvoření loga pro naši pizzerii. Osvědčilo se mi psát na konec promptu: sleek logo, modern logo using minimalist approach, simple clean logo –v 4.“

Midjourney si zatím moc neporadí s textem, který bude nutné upravit v jiném nástroji. Jinak jsou ale návrhy docela hezké a různorodé:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +14

Grafik by nejspíše nad většinou z návrhů zaplakal, ale pro naše potřeby jsou více než dobré. Pro vytvoření skutečného loga bychom samozřejmě potřebovali výsledek ve vektoru (k převodu může posloužit například Photopea). Pro základní vytištění menu se ale spokojíme i s obrázkovou verzí loga. Pro podrobnější práci s logy můžete vyzkoušet i již zmíněné DreamStudio, které lépe zvládlo detailnější úpravy loga.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy DreamStudio.ai umožňuje detailnější úpravu výsledků a o něco lépe si poradí s textem.

Můžete nyní sestavit jídelníček na míru vaší restauraci. S názvem restaurace, luxusním logem, názvy pokrmů, jejich popisky i jejich „fotkami“. Vymysleli jsme fiktivní firmu a vytvořili jsme pro ní vizuální styl, za který by se nemuseli stydět ani v hollywoodských studiích, kde se podobné fabulování v podobě „falešných restaurací“ musí dělat poměrně často.

Podobně si můžete vytvořit jakoukoli další fiktivní „firmičku“. Nejzajímavější bývá právě ta fáze, kdy dáte s dětmi a s neuronovou sítí hlavy dohromady. Zjištění, že počítačový systém umí být kreativní, bude možná překvapivější pro rodiče než pro děti. Je to ale svět, který je realitou už nyní, a je dobré si jeho možnosti a omezení vyzkoušet co nejdříve.