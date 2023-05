„Umělou inteligenci musíme regulovat,“ tvrdí zakladatel chatbota ChatGPT

„Měla by být vytvořena nová vládní agentura, která bude dohlížet na bezpečnost umělé inteligence,“ uvedl podle BBC generální ředitel společnosti OpenAI Samuel Altman při svém úterním vystoupení v americkém Senátu.

Podle něj by umělá inteligence mohla být podobným historickým průlomem, jako kdysi tiskařský lis. Zároveň je ale potřeba nezapomínat na nebezpečí, které s sebou nové technologie přinášejí.

„Obavy máme především z toho, jak umělá inteligence ovlivní demokracii. Mohla by být zneužita k zasílání cílených dezinformací v průběhu voleb,“ vysvětlil. Připustil také dopad, jaký by nové technologie mohly mít na ekonomiku: včetně pravděpodobnosti, že by umělá inteligence nahradila některá pracovní místa.