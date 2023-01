Děla nemají munici. Ukrajinci přesto mohou Rusko rozstřílet

Moskva prohrává diplomatické klání. Ukrajině se daří získávat munici z mnohem větší části planety. Ve výsledku to může být rozhodující.

Ruské armádě údajně aktuálně chybí munice pro nejmodernější a nejvýkonnější děla ráže 152 mm. To na bojišti může hrát zásadní roli.

V prvních dnech zastavily pokusy o průnik ruských sil ke Kyjevu ani ne tak údery populárních „dronů“ Bayraktar, ale útoky ukrajinských jednotek na zásobovací linie Rusů a práce dvou brigád dělostřelectva, které dokázaly zastavit postup ruských obrněných kolon (alespoň to tvrdí velká analýza prvních měsíců bojů).

Prvních několik týdnů války byly síly na obou stranách v této zbrani relativně vyrovnané, pak se ovšem začala ruská převaha projevovat výrazně. Ne že by ukrajinské dělostřelectvo bylo zdevastováno, začalo se však projevovat jak opotřebení starších ukrajinských zbraní, jejichž velká část za sebou měla nasazení v předchozích letech na Donbase, tak také nedostatek střeliva.

„To, co se teď odehrává ve směru na Bachmut a Soledar, je ten nejkrvavější scénář této války… Hodně krve, hodně dělostřeleckých soubojů, hodně kontaktních bojů, dnes zejména v Soledaru,“ uvedl Podoljak a poznamenal, že okolí těchto měst na severu Doněcké oblasti je momentálně místem nejprudších bojů z celé fronty. (ČTK)

Boje ukrajinských a ruských vojáků o kontrolu nad Soledarem a Bachmutem na východě Ukrajiny jsou těmi nejkrvavějšími od začátku ruské invaze na Ukrajinu. V rozhovoru s agenturou AFP to včera řekl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Ukrajina by podle něj mohla ještě letos vyhrát válku, pokud jí Západ dodá více zbraní - zejména těch s dosahem více než 100 kilometrů.

Vraťme se do jara loňského roku. Ukrajinské zásoby munice nebyly tak veliké a nedařilo se je dostatečně rychle doplňovat. Ukrajinští dělostřelci dokázali několik týdnů držet krok s ruskými protivníky, pak začali výrazně zaostávat. V létě roku 2022 tak mělo Rusko v počtu vypálené munice výraznou převahu, snad až 10:1. Údaj vychází primárně z ukrajinských tvrzení, a tak je možná nadsazený – ruská převaha však byla jasná.

Přesný rozsah potíží se zásobováním municí není jasný. Stížnosti se ovšem ozývají z různých stran, včetně vagnerovců , kteří kvůli nedostatku munice sprostě uráželi na sítích ruského ministra obrany. A od jejich velitele Prigožina se jim za to dostalo de facto pochvaly. Ukrajinští vojáci několika reportérům v poslední době říkali, že intenzita ruského ostřelování u Bachmutu – tedy místa nejprudších střetů v posledních týdnech – je nižší než u Chersonu během léta a podzimu.

Ruské jednotky nasazené na Ukrajině mají nového velitele. Ministr obrany Sergej Šojgu ve středu jmenoval do jejich čela náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Nahradil Sergeje Surokovina, který je nyní jeho zástupcem.

Američtí a ukrajinští představitelé také pro stanici CNN nedávno uvedli , že množství ruskými silami vypálené munice proti válečnému maximu pokleslo na některých místech fronty až o 75 %. Opatrně zároveň ovšem dodávají, že pro to nemají jednoznačné vysvětlení. Je možné, že Rusko omezuje dělostřeleckou palbu kvůli nízkému stavu zásob, nebo může jít o součást změny taktiky.

Nic z toho ovšem neznamená, že by Rusku v dohledné době měla dojít munice. A to hned z několika důvodů.

Na rozdíl od zmíněných let 2014 až 2017 v současné době ruský zbrojní průmysl nepochybně pracuje na vyšší obrátky. Není jasné o kolik, jistě však navyšoval své výrobní kapacity. Zbrojní závody, včetně těch muničních, dnes například mají pracovat na trojsměnný provoz. Rusko také podle nepotvrzených informací západních rozvědek objednalo munici ze Severní Koreje.

Není známo nic o tom, že by Rusku chyběly klíčové komponenty pro výrobu munice klíčových ráží. Někdy se mluví o možných problémech se strojním vybavením pro tento typ výroby, které je předmětem embarga, ale jiné příklady naznačují, že obejít vývozní omezení není nemožné. A minimálně před otevřenou invazí na Ukrajinu v únoru 2022 se ruským firmám ze zbrojního sektoru dařilo sankce úspěšně obcházet.

Pokud tedy ruský zbrojní průmysl neprochází vážnější krizí, než se na pohled zdá, už samotné rozšíření počtu směn by mělo zvýšit produkci o desítky procent. Postupně budou kapacity narůstat, a tak je patrně rozumné očekávat, že ruská produkce dělostřelecké munice se bude v roce 2023 pohybovat v řádu nízkých jednotek milionů.

Již zmíněné estonské tajné služby například odhadují , že ruská výroba se zhruba zdvojnásobí na úroveň někdy mezi 3–4 miliony kusů. Spolu se zbylými zásobami by tak podle nich ruské síly měly mít dostatek munice na další rok bojů.

Tento odhad je nepochybně do značné míry zjednodušený. Zásadní slabinou všech podobných odhadů je, že jsou založeny na neveřejných údajích. Jeden tak může tvrdit, že Rusko má munice dost na rok války, podle dalšího se budou problémy pouze prohlubovat a ruská děla budou stále více „hladovět“. Rozptyl v odhadech, které se objevují ve veřejném prostoru, je prostě poměrně veliký.

Navíc většina podobných odhadů, či alespoň zpráv o nich, pomíjí důležité nuance. Zmíněný estonský odhad – nebo alespoň ta část, která byla zveřejněna – pomíjí skutečnost, že ve skladech bude chybět nejspíše ta nejžádanější munice – třeba zmíněné ráže 152 mm. Větší část zásob mohou tvořit projektily, pro které se nachází méně využití (například tanková munice, které je podle Murze dostatek). To na bojišti ovšem může hrát zásadní roli.

Ruská armáda z posledních týdnů, která vystřílí v průměru snad méně než 20 tisíc kusů munice denně (ukrajinský údaj ), je na velké části fronty pasivní a nedokáže si přes zjevnou snahu už několik měsíců poradit například s obranou Bachmutu. A to i přesto, že v případě tohoto města na rozdíl třeba od již zmíněné Popasne nedrží ukrajinští obránci výhodnou vyvýšenou pozici.

Ruské vojenské mašinérii tedy možná nehrozí kolaps, rozhodně jí však hrozí, že přijde o velkou část své síly. A co Ukrajina? Nehrozí znovu opakování situace z jara a léta, kdy dělostřelecké sklady zely prázdnotou?

Domácí výroba ovšem ukrajinské potřeby v žádném případě nemůže pokrýt. Nejde pouze o kvantitu, ale i rozsah výroby. Ukrajina vyrábí zatím pouze projektily pro sovětské ráže 152 mm a snad i 122 mm, ale nikoliv standardní NATO ráži 155 mm či menší 105 mm. A to úplně pomíjíme výrobu munice pro klíčové systémy HIMARS a M270, o jejichž výrobě na Ukrajině se neuvažuje.

Od začátku války přitom dostala více než 400 kusů od západního dělostřelectva, které tyto ráže využívá. Do této kategorie zároveň spadají nejlepší ukrajinské dělostřelecké systémy, které poměrně jasně převyšují své protějšky na ruské straně. Úplný přechod na NATO standard se také považuje za otázku času.

USA mají nejrozsáhlejší arzenál a sklady munice ze všech států NATO. I když stejně jako řada dalších států po konci studené války postupně své strategické zásoby snižovaly, jejich úroveň neklesla zřejmě nikdy na úroveň některých jiných členských států Aliance. Z nichž řada údajně více či méně spoléhala na možnost, že si v případě konfliktu budou moci sáhnout právě do zásob ozbrojených sil USA.

S invazí na Ukrajinu vzal plán za své. Ale protože američtí výrobci za sebou měli roky úspor a malých objednávek, kapacity se zvyšují relativně pomalu. Američtí představitelé novinářům řekli, že USA vyrábějí ke konci roku zhruba 14 tisíc kusů 155mm munice měsíčně, na jaře by to mělo být 20 tisíc a do roku 2025 pak 40 tisíc kusů.