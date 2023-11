Politici se baví o AI ve válce. Zatím je zřejmě čas, vývoj je však překotný

Podle zdrojů listu South China Morning Post by oba prezidenti měli stanovit pravidla, která by nějakým způsobem omezila nasazení umělé inteligence v ovládacích systémech jaderných zbraní a dalších druhů výzbroje, snad včetně dronů. Pro obě země už ale vojenské využití AI zcela zjevně představuje vážné téma.

Peking se také podle analytiků notoricky vyhýbá dohodám, jejichž dodržování by vyžadovalo vzájemnou kontrolu – a skutečně efektivní a vymahatelná dohoda se bez nějakého mechanismu kontroly jejího dodržování asi neobejde. Nejspíše tedy půjde jen o nějaké společné prohlášení, které by mohlo být začátkem další debaty (zatím poměrně bezzubé, jak jsme už psali v březnovém TechMIXu ).

Není jasné, do jaké míry to tak skutečně je a jak moc výrobce přehání. Lancety mají ovšem hardware, který by něčeho takového v principu mohl být schopen, jak jsme rozebírali v tomto článku. Některé ruské zdroje také tvrdí, že do bojů je v posledních měsících nasazována nová varianta Lancetu s označením „Výrobek-53“, která už má být do značné míry schopná autonomní operace v dané oblasti.