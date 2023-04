TechMIX: Umělá inteligence na frontě. Nasadilo Rusko robota-zabijáka?

Veřejná debata se i díky mediální přitažlivosti videí zachycujících drobné epizody z fronty soustředí na neúspěchy ruské armády. Na tanky, z nichž po zásahu odlétají věže do výše několik desítek metrů do vzduchu, na záběry čerstvě mobilizovaných odvedenců, kteří se ocitli na frontě bez nutného vybavení, či na muže doslova terorizované municí padající z dronů nad nimi.

Méně často se hovoří o tom, že ruské tanky leckdy zásahy protitankovými zbraněmi přečkají a představují pro ukrajinské vojáky nebezpečného soupeře. Případně že ruská mobilizace se sice nedařila, ale to se u takových masových náborů stává často, a navíc splnila svůj účel; ruská armáda od jejího zahájení dokázala stabilizovat své pozice a zahájit (byť neúspěšnou) zimní ofenzivu.

A málo se zmiňuje i to, že drony nelétají zdaleka jen na ukrajinské straně, ale i na té ruské – a některé z nich si nevedou vůbec špatně.

Už v minulosti jsem zmiňoval důležitost bezpilotního letadla Orlan-10 pro ruské síly. Je to v podstatě velký letecký model, který se používá k průzkumu a navádění dělostřelecké palby. Pro ukrajinské vojáky tedy není Orlan na nebi vůbec vítaným hostem (pokud o něm vůbec vědí). V poslední době jim ale způsobuje ještě větší potíže menší stroj, který může zabíjet a ničit přímo.

Mimochodem ukrajinským ekvivalentem by měl být dron Phoenix Ghost dodaný Spojenými státy na Ukrajinu během roku 2022 ve stovkách kusů. Ten je natolik věrný „duchařskému“ jménu, že o něm nevíme vůbec nic. Ani to, zda byl opravdu nasazen a případně s jakým výsledkem.

Stroje mají hmotnost kolem 35 kilogramů a létají rychlostí cca kolem 100 km/h. Na cíl se ovšem vrhají z výšky rychlostí kolem 300 km/h, aby protivník neměl mnoho času reagovat. Objevila se videa, ve kterých ukrajinští vojáci dron dokázali zřejmě sestřelit, či alespoň vážně poškodit ruční zbraní nebo řízenou střelou, ale také několik, ve kterých se to zjevně nepovedlo a cíl i přes snahu obránců nebyl zasažen.

Hlavním cílem je ovšem využití těchto dronů proti dělostřelectvu. Právě to je totiž pro Ukrajinu (a v ještě větší míře pro Rusko) klíčovou zbraní, která odvádí na bojišti největší kus práce.

Nepoměr je to značný, důležité je ovšem poznamenat, že Lost Armour přes své nepochybné ideologické zabarvení není běžný propagandistický web. Případy nasazení Lancetů dokládá videozáběry, byť v jejich vyhodnocení se může s jinými analytiky rozcházet. Jednoduše řečeno, údaje z tohoto webu jsou nepochybně výrazně blíže skutečnosti, než je zvykem u oficiálních ruských zdrojů.

Stále častěji je ovšem používá pro takzvanou protibaterijní činnost. V takovém případě se drony vypouštějí ve chvíli, kdy třeba speciální radary odhalí, odkud pálí ukrajinská děla. Dron či drony jsou vypuštěny do dané oblasti a pak v ní hledají možný cíl.

Samozřejmě nedorazí na místo hned, ovšem i tak použití dronů zrychluje odvetný ruský útok. Urazí zhruba kilometr za půl minuty, 10 kilometrů za frontou tedy mohou být během několika minut. Pokud by místo dronu byl použit běžný dělostřelecký granát, cíl by nepochybně dokázal za tu dobu odjet z místa a vyhnout se tak odpovědi.

Není jasné, do jaké míry to tak skutečně je a jak moc výrobce přehání. Lancety mají ovšem hardware, který by něčeho takového v principu mohl být schopen.