Ruská armáda se mění k obrazu vagnerovců nebo německých „Sturmtruppen“

Poměrně velký důraz je ovšem kladen na dělostřelectvo. Oddíl by mělo v útoku ideálně podporovat 12 hlavní: šest samohybných houfnic a šest tažených za nákladními vozy či jinými vozidly. K jednotlivým „pododdílům“ (útočným rotám) by pak měly být přiděleny ještě dva minomety.

Zezadu je má palbou podporovat pár zmíněných tanků, obrněných vozidel, a pak také minomety, ostřelovači a v boji proti pěchotě, a to i zakopané, také účinné přenosné granátomety ( AGS-17 ). Podrobnější přehled vybavení najdete v tomto příspěvku na facebookové stránce „Válka. Válka se nikdy nemění.“ (která mimochodem každý den vydává přehled vývoje ukrajinského konfliktu pro ty, kdo by ho chtěli sledovat).

Každému útoku má předcházet průzkum a infiltrace do blízkosti protivníkových pozic. Pak má samozřejmě přijít dělostřelecká palba, jejímž cílem je, jak způsobit ztráty, tak donutit protivníka, aby se skryl v zákopech a ztratil tak možnost reagovat na to, co se děje před ním.

Pokud by tedy Rusko mělo taktiku skutečně plně využít k vítězství ve válce, muselo by mít k dispozici také silné a efektivní obrněné zálohy. Tedy jednotky, které by vzniklou mezeru v obraně dokázaly využít k průniku hlouběji do protivníkova území. Ryan je přesvědčený, že ruská armáda něčeho takového není schopna a tato dílčí taktická inovace nedokáže napravit hlavní strategickou chybu Kremlu – totiž to, že si vůbec s válkou v dané situaci začal.