Techmix: EU nezakáže šifrování, zakáže jí to EU

„Návrh Evropské komise přinutí firmy sledovat, co si lidé mezi sebou sdílejí prostřednictvím chatovacích aplikací, jako je WhatsApp,“ popisuje Rejo Zenger, nizozemský zastánce svobody slova na internetu. „Komise však vynechává (poměrně chytře – podle toho, jak se na to podíváte), jakým způsobem by tak měly činit. V podstatě její vzkaz pro firmy zní: ‚Udělejte nemožné, ale můžete se rozhodnout, jak to uděláte.‘“