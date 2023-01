TechMIX: Kvantové počítače zatím internet nezničily

„Shorův algoritmus vážně zpochybnil bezpečnost informací založenou na kryptosystémech s veřejným klíčem. K prolomení široce používané šifry RSA-2048 by však bylo zapotřebí milionů fyzických qubitů,“ píší čínští vědci v souhrnu .

Mezi těmito extrémy leží na spektru i nemalá oblast lidí, kteří „něco vědí“ jak o šifrování, tak o qubitech a kvantových počítačích. Opravdu jen „něco“, ale stačí to k tomu, aby měli pocit, že mohou posoudit důležitost zpráv. Ano, říká se jim technologičtí novináři… Právě mí kolegové po celém světě při přečtení „372 qubitů“ zpozorněli, vždyť IBM už má kvantový počítač se 433 qubity… A jali se bít na poplach.

Ve skutečnosti jsem měl dovolenou a celý humbuk se ke mně dostal už opoznámkovaný a ověřený: „I když technika založená na Schnorrovi neprolomí internetové šifrování, kvantové počítače by to nakonec mohly udělat, a sice spuštěním Shorova algoritmu,“ vysvětluje Davide Castelvecchi v časopise Nature .

Kdo chce, může ale tuto epizodu využít k prozkoumání nebo osvěžení toho, co kvantový počítač vlastně je. Já se na vysvětlovací článek chystám už několik let a nikdy nevím, kudy na to. Jakékoli rozumně znějící a srozumitelné vysvětlení je špatně nebo zavádějící.