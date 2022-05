TechMIX: Miliardy a biliony. Kolik stojí boj s emisemi?

Například britská Carbon Clean získala od investorů v tento měsíc uzavřeném kole financování 150 milionů dolarů. Největší částku investovala společnost Chevron, prostředky do startupu vložily i společnosti Samsung (ta má významné portfolio v oblasti ropy a zemního plynu) a Saudi Aramco.

To jsou pro startup nepochybně zajímavé peníze. Ovšem zcela triviální v porovnání s tím, co by bylo skutečně potřeba, kdybychom měli oxid uhličitý ze vzduchu opravdu odstraňovat.