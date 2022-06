TechMIX: Podvodného chirurga zastavila až série mrtvých pacientů

Celý případ je o to smutnější, že signálů o Macchiariniho nespolehlivosti byla celá řada. Z Itálie na něj v roce 2010 do Švédska údajně přišly zničující reference. Jeho přijetí bylo podle zprávy nestandardní a proběhlo zjevně de facto na přání vrcholných představitelů školy.

To není zdaleka vše, co postupně vyplulo na povrch. V roce 2019 byl v Itálii odsouzen k 16 měsícům vězení za podvody a padělání dokumentů (nepodařilo se nám dohledat, jak to bylo s případným nástupem do vězení). Stažena byla i řada jeho prací, včetně publikací ve slavném časopise Lancet.