Evropa chce stavět skleníky na Měsíci. Bude z nich živit astronauty

Na lunární oběžné dráze proto i ve spolupráci s jinými vládními agenturami a firmami vybuduje další mezinárodní vesmírnou stanici zvanou Gateway. První dva moduly by mohla společnost SpaceX vynést na připravované raketě Falcon Heavy už v listopadu příští rok. Právě z těch by pak astronauti na Měsíc měli sestoupit, možná už v roce 2026.

A koncem tohoto desetiletí chce americký úřad na jižním pólu Měsíce postavit i základnu Artemis Base Camp , kterou bude kromě dvou roverů tvořit hlavně obyvatelný habitat až pro čtyři osoby. Do té doby je však nutné ještě vyřešit, co bude posádka na misích plánovaných vždy na jeden měsíc jíst. Na jednom nápadu začala od února pracovat také ESA.

Evropská kosmická agentura odstartovala minulý měsíc projekt Discovery, který by měl určit, do jaké míry je proveditelné, aby si astronauti přímo na Měsíci pěstovali vlastní plodiny. A to za pomoci nové metody využívající měsíční prach, čili takzvaný regolit, a hydroponické skleníky.