Blue Origin umí vyrábět solární panely z měsíčního prachu

Astronauti na Měsíc by se v rámci programu Artemis mohli vrátit už za dva roky. Tak to tedy aspoň zatím má v plánu americká vesmírná agentura NASA, která na svém ambiciózním cíli spolupracuje třeba i s evropským kosmickým úřadem ESA a řadou soukromých firem. A jedna z nich teď dokonce oznámila, že umí vyrábět solární panely, a tedy i dost elektřiny pro lunární základny přímo na zemské oběžnici.

Termín druhého letu zatím jen okolo Měsíce, ale tentokrát už s lidmi, v květnu příštího roku a také samotné přistání na povrchu koncem roku 2025 je tak nejisté. Co ale mají vedle opožděných testů raket a vývoje skafandrů podniky na Zemi už připravené, to je právě klíčový zdroj energie pro lunární základny.

Ve velmi zjednodušeném vysvětlení se měsíční prach umístí do kovové nádoby, ve které se následně za teploty asi 1600 stupňů Celsia roztaví, a pak se do něj pouští elektrický proud. A právě během toho se z tekuté žhavé směsi postupně oddělují kovy i polokovy.

Blue Origin pro tento proces sestrojila i nový vlastní reaktor, který nazvala příhodně jako Blue Alchemist, a z extrahovaných prvků už vyrobila jednotlivé solární články i celý panel, včetně ochranného skla i drátů. Firma navíc uvedla, že křemík, který jako nejdůležitější surovina určuje svojí čistotou i efektivitu fotovoltaiky, dokáže získat v kvalitě až 99,99 procenta. A v podstatě jako odpadní prvek vyrábí i kyslík využitelný jak do systémů podpory život, tak do pohonných směsí raket.

Vedle menšího nosiče New Shepard by ale už letos měla zkušebně startovat i větší raketa New Glenn vyvíjená firmou Bezose, která teď v únoru také získala kontrakt od NASA v hodnotě 50 milionů dolarů, a to na vynesení dvojice satelitů až na oběžnou dráhu Marsu v druhé polovině příštího roku.