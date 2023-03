Změňte si hesla a prchejte. Po půl roce LastPass přiznal, co jim ukradli

Námi oslovení odborníci jdou ve svém doporučení ještě o něco dále: uživatelé LastPass by nejspíše měli změnit i nástroj, který ke správě hesel používají. Pojďme se podívat podrobněji, co se vlastně stalo, jaké riziko hrozí, co mohla firma LastPass udělat lépe a co si z toho mohou odnést běžní uživatelé.