Na Antarktidě jako na Marsu. Studenti vyrobili vozítko pro ledový kontinent

Vysoký je zhruba 1,1 metru, na délku a šířku má 1,7 krát 1,5 metru a váží okolo 350 kilogramů. Tento rover tedy není žádný obr. Už za čtyři roky by se mohl prohánět na tom nejdrsnějším světadílu planety. A zároveň nejsledovanějším, protože Antarktida slouží jako laboratoř globální změny klimatu.

Jmenuje se Ice Cube a letos v lednu jej slavnostně odhalili, v podstatě jako světový unikát, studenti Technické univerzity Eindhoven v Nizozemsku. Extrémnímu počasí na Antarktidě by totiž měl poprvé v historii vzdorovat pouze s pohonem na baterii.

„V současné době na Antarktidě neexistuje nic podobného našemu vozítku a nejsou ani žádné elektromobily pro takové prostředí. Co tam používají teď, jsou hodně velká vozidla poháněná fosilními palivy, která my samozřejmě chceme předělat a vydat se vstříc větší elektrifikaci dopravy na kontinentu,“ vysvětlil pro agenturu AP Laurenz Edelmann, vedoucí studentského týmu stojícího za revolučním polárním vozítkem.

Pořád jde však o prototyp vozítka a tým vysokoškoláků z Nizozemska doufá, že finální verze by po dalších úpravách i vylepšeních mohla na plné nabití ujet až 50 kilometrů.

„V ideálním případě, tedy v období léta, to však bude na Antarktidě stále znamenat čtyři hodiny jízdy a 20 hodin dobíjení,“ odhalil šéf týmu dál pro redakci SZ Tech. Spotřebu energie má totiž rover pětkrát vyšší, než kolik jí dokáže ze slunce vyrobit. Podle studentů je však i to úspěch, protože ledové prostředí elektronice příliš nevyhovuje.

„Opravdu jsme netušili, co očekávat, takže i pro nás bylo překvapení, když vozítko překonalo naše očekávání a dokázalo úžasně projíždět sněhem,“ dodal Edelmann pro AP.

Vědci by tak svůj průzkum tamního prostředí mohli dělat ještě precizněji, a přitom by ani nemuseli na ledovém kontinentu sami být, což by ušetřilo finance na výstavbu a údržbu expedičních základen.