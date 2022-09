Na trh míří fialová rajčata. Jsou zdravější a v USA už dostala „razítko“

Voní i chutnají prý stejně jako běžná rajčata a vlastně tak i vypadají, jen to má jeden háček – nejsou červená, ale fialová. Na jejich atypické barvě začali biochemici z John Innes Centre v Anglii pracovat už před více než dvaceti lety. Zatím ovšem nejsou k dostání nikde na světě. Nejen proto, že práce na nich zabrala tolik času, ale i kvůli povolení úřadů.

To by se však brzy mohlo změnit. Rozšíření jejich pěstování mimo laboratoře i prodej v běžných obchodech od jara příštího roku schválilo ministerstvo zemědělství v USA, jak potvrzuje například i americký server CNN.

„Cena výroby produktu, který se prodával veřejnosti, by byla jenom zlomkem toho, co stojí bezinky (také známé svými léčivými účinky), které často ani nejsou dostupné – jen sezónně a na některých trzích. Takže tato příležitost má hodně výhod,“ vysvětloval skoro už před deseti lety farmář Dean Tiessen z kanadského podniku New Energy Farms, který měl příležitost nové plodiny testovat.