Snaží se vás obelhat? Odhalte falešné fotografie pomocí rychlého triku

Ostatní prohlížeče: Pravým tlačítkem si zkopírujte adresu obrázku. Pokud to z nějakého důvodu není možné, udělejte si screenshot obrázku a ten uložte na disk. Následně jděte na Google Images a nahrajte obrázek do vyhledávače. Dále je postup stejný.

Každopádně se propracujete ke Google Images, kde přes reverzní vyhledávání obrázkem najdete další stránky se stejnou fotkou. Někdy jsou to třeba fotobanky, ze kterých tito novodobí sňatkoví podvodníci často čerpají (tzv. romance fraud, viz přehled podvodů on-line ). V našem případě se jedná o fotografii ukradenou z Instagramu vojáka Alessandra Cinquiniho .

Takovéto vtipné nálezy jsou mimochodem při hledání zdroje překvapivě časté. Šiřitelé dezinformací totiž spoléhají na to, že většina lidí si obrázek ověřit neumí. A těch pár, co jej ověřit umí, šíření lži obvykle nemají šanci zabránit.

Pokud byste ale na montáž narazili ještě v době, kdy byla relativně nová, tyto vysvětlující články by na webu ještě být nemusely. Můžete ale využít možnosti Google Lens vyhledávat vizuální podobnost jen s částí obrázku. Jděte tedy zpět do vizuálního vyhledávání pomocí Google Lens .

A tím je důkaz vlastně hotov. Snímek je zjevně montáž, která byla vytvořena pomocí fotky nalezené na Wikipedii nahrané už v roce 2010. Pokud by tedy někdo chtěl i nadále tvrdit, že starosta v Praze nechal postavit věrnou kopii tohoto pomníku, říkal by vlastně, že někdo si dal tu práci a okopíroval pomník včetně věnce, který u něj byl položený v červenci roku 2010.

Ověřit si fotku na internetu je skutečně rychlé, když víte, kam sáhnout. Tak teď už jen nezapomenout ověřovat nejen to, co nám přijde podezřelé. Ale i to – nebo právě to – co přesně zapadá do našeho vidění světa. Protože právě v tu chvíli, kdy něčemu chceme věřit, se stáváme nejsnazším cílem manipulátorů.