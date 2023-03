Astronauty čeká na Měsíci převlékání. Co umí nový skafandr za pět miliard

V půlce března odhalila firma Axiom Space skafandr, ve kterém se astronauti po více než půlstoletí vrátí na Měsíc. V přepočtu až za pět miliard korun si ho objednala NASA pro misi Artemis 3, tedy přistání lidí na měsíčním povrchu. Vzhled představeného obleku na videu ale není definitivní, ještě ho čeká pár změn.

Informace i záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

„Jedním z rozdílů mezi tímto oblekem a tím, který bude na Měsíci, je, že skafandr na Měsíci bude z většiny bílý. Takže všechnu tuhle černou nahradíme bílou,“ řekl hned na úvod prezentace Russell Ralston, zastupující šéf programu společnosti Axiom Space pro Extravehicular Activity (EVA) neboli výstupy do kosmu.

Skafandr je pohyblivější a pohodlnější

Bílý bude skafandr proto, aby odrážel slunce a chránil astronauty před extrémním teplem. Černá totiž záření naopak pohlcuje. Tmavou látku na prototypu zvolila firma jen pro efekt při ukázkách a kvůli zakrytí patentované konstrukce, kterou předváděl jeho hlavní inženýr Jim Stein. Kromě toho, že ukázal osvětlení hledí a kameru s vysokým rozlišením, předvedl i větší pohyblivost oproti běžným modelům NASA.

„Co se týče rukou, tak mají velký počet kloubů a komponentů k pohybu, které jsme navrhli v Axiomu - včetně rukavic. Zvlášť u výstupů do kosmu (EVA) v mikrogravitaci se právě ty používají hodiny k dorozumívání, obsluze nástrojů, k upravování obleku a podobně,“ doprovází Steinovo předvádění obleku svým komentářem i Russel Ralston.

Ještě ohebnější má oblek ale spodní část, což otevírá astronautům v programu Artemis mnohem širší paletu úkonů než dřív.

„Velký počet kloubů jsme přidali i do spodní části torza obleku. Což bude obrovské zlepšení oproti oblekům z programu Apollo. Obleky z programu Apollo neměly moc druhů těchto kloubů. Astronautům bude pohodlněji, zatímco se budou procházet, vykonávat úkoly, shýbat se, aby třeba sebrali kámen, nebo při používání geologických nástrojů,“ doplňuje zástupce vedoucí programu EVA společnosti Axiom.

Nový způsob oblékání

A odlišné je u nových skafandrů i to, jak se do nich astronauti dostanou.

„Je tam poklop na zádech. ​​Tady můžete vidět jeho dva panty. Takže tyto obleky jsou trochu odlišné od těch dnešních, které se používají na Mezinárodní vesmírné stanici. Říká se tomu design se zadním vstupem. Tento poklop se otevře, vy dovnitř strčíte nohy a ruce, a tak nějak se do obleku nasoukáte. A pak zavřeme poklop,“ ukazuje v reportáži redakce SZ Tech dál Ralston.

„K poklopu je potom upevněná tato krabice připomínající batoh. Říkáme tomu přenosný systém podpory života (PLSS). Uvnitř této krabice jsou všechny díly a součástky, které vás udrží naživu, zatímco děláte výstup do kosmu. Je to jako luxusní potápěčská nádrž a klimatizace v jednom,“ dodává.

Axiom přiznal, že se na vývoji obleku podílela i samotná NASA, která už dříve právě návrh zadního vstupu ukázala. Do velké míry jde tak podle firmy o partnerství.

„Vychází asi z 10 let práce, kterou v Johnsonově vesmírném centru NASA odváděli experti na skafandry. Řekl bych, že až bude všechno hotové, tak asi 50 % bude vycházet z původního návrhu NASA a dalších 50 % bude prací týmu, který tu také sedí a poslouchá,“ řekl na konferenci prezident a CEO společnosti Michael Suffredini.

Cena v miliardách a speciální zaměření na ženy

Americký vesmírný úřad dal nicméně Axiomu loni v září na vývoj skafandru celkem 228,5 milionu dolarů, tedy zhruba pět miliard korun. A jeho požadavkem mimo jiné bylo, aby jej bylo možné přizpůsobit různým typům postavy a hlavně pasoval i ženám.

NASA totiž plánuje, že v roce 2025 vkročí jako první na povrch Měsíce astronautka následovaná astronautem jiné barvy pleti.

„Dost úsilí jsme vložili do schopnosti měnit velikost obleku, mysleli jsme na to při navrhování různých kloubů tak, aby byly pro každého. Od první do poslední části je nastavitelný pro ženy i muže. Není zrovna k šití na míru. I toho jsme ale schopní,“ doplňuje v reportáži Russel Ralston z divize vývoje obleku.

„Tento návrh ale v podstatě dělá to, že má ‚makro‘ a ‚mikro‘ škálování. Máme totiž různé velikosti prvků, které můžeme vyměnit: Medium (M), Large (S) a Small (S), chcete-li. Pro různé jeho části. A u každé z těchto velikostí máme i nějakou vůli pro seřízení. Takže opravdu můžeme ten oblek pro někoho uzpůsobit podle velikosti jeho nohou, ramen a podobně. Máme tak dost možností uzpůsobit oblek každému na tělo,“ dodává.

Oblek pochválila i vesmírná rekordmanka

Nový skafandr dorazila na pódium zhodnotit i bývalá astronautka NASA, která byla třikrát na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Stala se první ženou na její palubě i první ženskou velitelkou komplexu. Jejích 665 dní v kosmu žádný jiný americký astronaut dosud nepřekonal a v současnosti slouží jako letová ředitelka Axiom Space. V květnu by se na stanici v rámci druhého soukromého letu firmy se SpaceX dokonce měla ještě jednou vrátit.

„Toto je skvělý příklad toho, co dokáže udělat inovace. Bude to mnohem flexibilnější oblek a rozpětí pohyblivosti vylepší schopnosti astronauta pro všechny úkoly, které budou dělat na průzkumu lunárního povrchu a nakonec i na Marsu,“ uvedla ženská rekordmanka v kosmu.

Před dobytím rudé planety ale NASA i spolupracující Evropské kosmické agentuře (ESA) či japonské JAXA zbývá stále hodně práce. Přímo na povrchu Měsíce má do konce desetiletí vzniknout dlouhodobě obývaná základna, a ještě předtím na jeho oběžné dráze i nová orbitální stanice. A tím vzniká i prostor pro další kontraktory.

Kdo další vyvíjí nové skafandry pro NASA, na co a za kolik

Americký vesmírný úřad si pro vývoj skafandrů totiž nevybral pouze Axiom Space z Texasu. V prosinci uvolnil 97,2 milionu dolarů také pro Collins Aerospace ze Severní Karolíny, aby pro něj vyvinula nové obleky k výstupu do kosmu ze stanice na orbitě. Šanci k uplatnění má ale firma i u dalších fází a misí programu Artemis.

Oba podniky totiž loni v červnu NASA zařadila v blíže neupřesněném poměru do celkového kontraktu za 3,5 miliardy dolarů. V rámci tohoto obchodu budou jejich nové skafandry využívány pro výstupy do kosmu jak ze stanice, tak na Měsíci v celém programu Artemis.

Foto: Collins Aerospace Design skafandru od Collins Aerospace. Záběry z testování už vyrobeného obleku jsou v úvodní reportáži článku.

„Často skafandry označujeme jako ‚nejmenší vesmírně lodě na světě.‘ Jsou jenom v lidském tvaru a velikosti. Ale neměli byste se v nich cítit jako v lodi. Měli bychom být schopni vytvořit prostředí, které dá členům posádky co nejvyšší úroveň pohyblivosti, které je v jejich schopnostech spíš podpoří, než aby je omezovalo,“ řekl při oznámení kontraktu pro obě firmy Dan Burbank, seniorní technický pracovník Collins Aerospace a bývalý astronaut NASA.

„Velitelka mise Artemis 3 může vážit i jen 50 kilogramů - na Zemi. Takže by měla mít oblek ve vhodné velikosti přímo pro ni, ve kterém se nebude cítit jako v lodi, ale jako v odolnější sadě svrchního oblečení na extrémní sporty. To by měl být cíl,“ dodal.

Na Měsíci je led na vodík a kyslík do plic

První misi programu Artemis, tedy nepilotovaný let zatím nejsilnější rakety v historii lidstva s lodí Orion okolo Měsíce už má NASA za sebou. Po několika odkladech odstartovala v listopadu a modul se na Zemi vrátil v prosinci.

Na druhou misi, tedy už pilotovaný let okolo Měsíce s posádkou čtyř astronautů, dojde nejdřív příští rok v květnu. Jména posádky ale úřad oznámí už na začátku dubna a je otázkou, jestli i při této misi nevyužijí nové skafandry.

„Vracíme se na Měsíc, ale tentokrát letíme na jižní pól Měsíce. A už jenom to bude výzva. Víc se toho naučíme. Je tam led z vody. A voda, to je vodík do paliva a kyslík na dýchání. Naučíme se, jak na Měsíci pracovat delší dobu. Naučíme se, jak fungovat mimo dosah planety Země a jak zužitkovat zdroje na Měsíci. A všechno toto bude přípravou na to, abychom nakonec letěli na Mars. A abychom udělali tyto první kroky, musíme mít skafandry pro výstup do kosmu. A tohle je oblek, který to dokáže,“ uvedl na prezentaci nových obleků od Axiomu také zástupce ředitele NASA Robert Cabana.