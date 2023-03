Miliardář chtěl vynášet satelity boeingem. Teď firmu zrušil

„Vypadá to, že Start 01 utrpěl anomálii, která nám při této misi znemožní dosáhnout orbity. Díváme se na data a informace, které jsme při tom dostali. A zanedlouho se k vám vrátíme, abychom řekli víc,“ řekl na začátku roku v živém vysílání Christopher Relf, ředitel systémového inženýrství a ověřování ve firmě Virgin Orbit.

To byla zřejmě slova, která odstartovala události vedoucí k tomu, že vesmírná firma britského miliardáře Richarda Bransona dopravující satelity na orbitu pomocí letadel pozastavila tento týden svou činnost.

Podle posledních zveřejněných výsledků hospodaření se její ztráta v loňském třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 13 procent na 43,6 milionu dolarů. A to se v prosinci 2021 začala obchodovat na burze NASDAQ a potom uspořádala ještě další tři investiční kola, kde vybrala 460 milionů dolarů .

V posledních dvou letech však startovala úspěšně s nákladem pouze čtyřikrát, a to z kalifornské mohavské pouště třeba s vědeckými nástroji NASA. A letos měl letoun s raketou sice naplánovaných šest letů, po fiasku v lednu však zůstala jejich budoucnost nejistá.

„Gratuluji a přeji štěstí všem, kdo se podílejí na startu přímo v Cornwallu, ale i Británii a na celém světě. A jak se to zpívá v té písničce: Jakmile to odstartujeme, nikdy se nezastavíme,“ řekl před prvním startem firmy v západní Evropě samotný zakladatel firmy.

Virgin Orbit proto teď 16. března i navzdory slovům Richarda Bransona oznámila zastavení činnosti a skoro všechny ze svých 660 zaměstnanců poslala na neplacené volno. Zatím neuvedla do kdy, chce tím prý získat čas k dokončení právě dalšího kola investic, a vybrat tak víc hotovosti. Akcie společnosti přitom v reakci na čtvrteční oznámení klesly za jeden den o třetinu .

Letadlo i letoun už ale prošly nařízenými úpravami a VMS Eve v únoru absolvovala i dvě letové zkoušky. Otestovat je potřeba ještě i kluzák VSS Unity, a pak teprve může opět vyletět posádka složená z pracovníků společnosti následovaná lidmi ze spolupracujícího italského letectva. Potom by až měli letět skuteční platící zákazníci, mezi kterými jsou například i herec Leonardo DiCaprio nebo zpěvák Justin Bieber. Podle Virgin Galactic to bude ještě letos.

Celkem 600 lidí za lístek za hranici kosmu uznávanou americkým letectvem zaplatilo firmě od 200 tisíc do 250 tisíc dolarů, takže vybrala od 120 do 150 milionů dolarů. To však bylo mezi lety 2005 a 2014. V posledních letech už však i tato Bransonova firma vykazuje ztrátu – jen za čtvrtý kvartál roku 2022 činila 151 milionů a za celý rok pak dokonce půl miliardy dolarů. I její budoucnost tak zůstává nejistá.