Prohlédněte si nový americký tank pro pěšáky i výsadkáře. Jmenuje se po hrdinech

Tentokrát ale nový americký obrněnec nemá jméno po žádném generálovi. Inspiraci našel, co se týče hodnosti, podstatně níž, a to dokonce hned u dvou hrdinů.

Ty oproti lépe vyzbrojeným jednotkám s kolovými obrněnými transportéry Stryker (SBCT) a těžkým brigádám (ABCT) vyzbrojeným i tanky M1 Abrams nemají vlastně žádnou větší palebnou podporu. Vojáci IBCT se při boji spoléhají téměř plně na vozidla Humvee nebo víceúčelová lehká terénní obrněná vozidla (JLTV). A proto Američané zadali do výroby M10 Booker.

Výsledkem je stroj pro čtyřčlennou posádku, který je vyzbrojený kanonem M35 ráže 105 mm, koaxiálním kulometem ráže 7,62 mm a ručně ovládaným kulometem M2 o ráži 12,7 mm. Přitom ale váží jen 38 tun, a po všech úpravách a instalaci komplexu aktivní ochrany by to mělo být nanejvýš 42 tun.

Oproti poslední generaci M1 Abrams je tak skoro o polovinu lehčí . Dopravní letoun Boeing C-17 Globemaster III by tak zvládl přepravit i dva tyto stroje najednou a menší by měly být i kupní a provozní náklady.

Ministerstvo obrany USA uzavřelo smlouvu na celkem 24 těchto vozidel do října 2024 s firmou General Dynamics Land Systems a zaplatila přes 320 milionů dolarů, přičemž kontrakt zahrnuje také opci na dalších 70 strojů. První kusy by mohla společnost dodat už letos v prosinci, a plnou sériovou výrobu by mohla zahájit na konci roku 2025.