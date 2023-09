Zuckerbergův sen: šmírovací brýle s umělou inteligencí

Nová generace ale přináší nejen lepší kamerky, ale především zabudovaného asistenta Meta AI. Ten skrze kamerky uvidí vaši situaci, a bude tak umět reagovat na vaše otázky přesněji, nebudete muset vysvětlovat, co zrovna děláte nebo na co se koukáte.

Kromě toho jsou brýle určené také k tomu, aby uživatelé mohli sdílet své aktuální zážitky nebo třeba streamovat (naživo vysílat) přímo to, co právě vidí. To nepochybně přinese úplně nový typ obsahu. Už nyní samozřejmě mohli lidé na sociálních sítích vysílat to, co právě vidí, například pomocí mobilního telefonu. Brýle tomu ale dodávají potřebnou přirozenost.