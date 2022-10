Česko v úterý zažije částečné zatmění Slunce. Co uvidíme?

Měsíc pozorovatelům z Česka začne zakrývat sluneční kotouč v úterý necelou čtvrt hodinu po jedenácté hodině dopolední, krátce po čtvrt na jednu dojde zatmění do maximální fáze a o hodinu později úkaz skončí.

V maximální fázi se Měsíc zakousne do slunečního disku přibližně na 43 % jeho průměru a zakryje tak necelou třetinu jeho celkové plochy. Za ideální viditelnosti by to mělo vypadat asi takhle: