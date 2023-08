Revoluce se nekoná. Kdo chtěl napodobit korejský supravodič, selhal

Korejskou skupinou objevený materiál nazvaný LK-99 podle zkratky autorů objevu a roku, kdy byl poprvé pozorován, by měl mít supravodivé vlastnosti i při „pokojových“ teplotách. Čímž se pochopitelně otevírala cesta k možnému nasazení v celé škále technologií. Krátce jsme to popisovali v předchozím článku .

Protože korejským týmem zveřejněný postup byl relativně jednoduchý, během posledních zhruba dvou týdnů se laboratoře na celém světě, včetně minimálně dvou českých, pokoušely materiál připravit a změřit jeho vlastnosti. Už proto, že práce korejského týmu totiž nebyla ve všech ohledech tak důkladná a podrobná, jak by si tak mimořádné tvrzení zasloužilo.

Odborníci, tedy především specialisté na fyziku pevných látek, byli obecně skeptičtější. Řada z nich upozorňovala, že pečlivě proměřit vlastnosti podobného materiálu není tak samozřejmé, jak by se laikům mohlo zdát. Čím dál více se zdá, že experti v tomto případě byli skeptičtí po právu.

Velmi přesvědčivé jsou podle odborníků dvě práce týmů z Pekingu ( zde první v PDF , tady druhá, také v PDF ). Aktivní role čínských týmů není daná jen geografickou blízkostí ke Koreji, ale i tím, že Čína je „továrna světa“ a jako taková potřebuje dobrý materiálový výzkum. Podobné výsledky mělo i měření vzorků materiálu v dalších týmech, třeba na Univerzitě v Jižní Kalifornii ( zatím pouze na sociálních sítích , ale o to laikům srozumitelnější).

Některé kousky vytvořeného materiálu například obsahovaly malé příměsi železa, které způsobovaly, že reagoval na vnější magnetické pole a některé vzorky částečně levitovaly nad magnety. Náhlý pokles odporu materiálu by zřejmě mohla docela dobře vysvětlovat zjištěná přítomnost sulfidu měďného (Cu2S). U něj při určité teplotě došlo k náhlému poklesu odporu, který se mohl zdát jako supravodivost. Ale i když odpor materiálu výrazně klesl, v měřeních většiny týmů nikdy nebyl nulový (s výjimkou zmíněného výsledku za velmi nízkých teplot).

V současnosti tak „skeptici“ mají jak měření, která neukazují na supravodivost, tak i vysvětlení, proč si korejský tým mohl myslet, že má v ruce supravodič. Není to definitivní důkaz, ale dokázal například přesvědčit na chvíli poblázněné korejské investory, kteří několik dní ve zvýšené míře kupovali akcie společností , které s možným objevem neměly vůbec nic něco společného.

Autoři původních prací by mohli situaci pochopitelně ještě zvrátit, kdyby přesvědčivě předvedli, že jejich materiál supravodivé vlastnosti opravdu má. Asi nejjednodušším řešením by bylo poskytnout vzorky k nezávislému měření do jiných laboratoří.