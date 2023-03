Zlepšovák, který umetl cestu k dnešním mobilům. Bez něj bychom byli soumaři

Než jsme se k takovým výkonům dostali, nějakou dobu to ovšem trvalo. My starší si dobře pamatujeme, že první mobilní telefony rozhodně během pěti minut nabité nebyly. Jak to, že se situace tak změnila? Co vlastně našim telefonům – a také počítačům – dodává „šťávu“ a jak?