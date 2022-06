Přenosná větrná elektrárna o velikosti lahve nabije tři mobily za hodinu

Pro představu – za hodinu získá dost elektřiny k dobití tří průměrných mobilních telefonů. Tou může hned napájet připojená zařízení, ale přebytek současně ukládat do vlastní vestavěné lithium-iontové baterie o kapacitě 12 000 mAh. Pro Shine je přitom vhodná rychlost větru od 12 do 45 kilometrů za hodinu a teploty od nuly do 40 stupňů Celsia.

Kanadský startup založený v roce 2017 podnikatelkami Cat Adalay a Rachel Carr čeká na schválení například i u Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Shine by měl podle tvrzení Aurea Tech vydržet v provozu nejméně 1000 hodin. A za příležitostného užívání aspoň pět let. Přes 85 procent jeho součástek lze navíc recyklovat.

Nejslibnější projekt, který je už i v procesu výstavby a oči světa se k němu nyní znovu obrací i kvůli zbavení se závislosti na ruském plynu, se ovšem nachází v Dánsku. Asi do deseti let by tam měl vzniknout umělý ostrov obklopený větrnými elektrárnami, které by měly produkovat energii až pro deset milionů domácností, přičemž severský stát má jen asi šest milionů obyvatel.