Nové mobily umí absurdně rychlé nabíjení. Baterku to rozžhaví, ale přežije

Znamená to také, že pouhé tři minuty nabíjení by měly stačit přibližně na den běžného provozu telefonu. Nabíjení je v této technické ukázce zřejmě úmyslně optimalizováno tak, aby ukazatel dosáhl sto procent těsně před pětiminutovou hranicí.

Tento konkrétní rekordman zatím není na trhu. A není jisté, kdy nebo zda vůbec půjde tato konkrétní verze do prodeje. Jde však o ukázku toho, co je technicky možné.

Za poslední roky se nabíjení telefonů výrazně zrychlilo. Zatímco ještě v roce 2013 byl nejvyšší nabíjecí výkon kolem 10 wattů, v roce 2018 už to bylo padesát wattů a v roce 2021 dokonce 120 wattů. To odpovídá nabíjecímu výkonu srovnatelnému s nabíječkou výkonného notebooku.

Rychlé nabíjení nabízí výrobcům způsob, jak se odlišit od konkurence. Uživatelům pak usnadňuje život a do značné míry vyřešilo „strach z výdrže“, který měla většina uživatelů chytrých mobilních telefonů první generace. Nabízí se ovšem otázka, zda pro baterii není škodlivé. Odpověď není úplně přímočará.

Čím rychleji se má nabíjet (či vybíjet), tím rychleji by měla probíhat výměna částic s nábojem mezi oběma elektrodami. Hlavním omezením je tedy rychlost, s jakou může v baterii probíhat odpovídající chemická reakce, vysvětluje Pavel Hrzina z Katedry elektrotechnologie FEL ČVUT. „Pro zjednodušení je možné si představit, že v případě tlusté vrstvy aktivní hmoty to bude trvat déle, než se baterie nabije, tedy než bude všechna hmota využita pro akumulaci.“

To neznamená, že se při takovém nabíjení vysokým výkonem nemohou poškodit. Baterie například mohou být postaveny tak, že se mohou nabíjet nerovnoměrně a tím se poškozovat. „Mohou se objevovat lokální nehomogenity, některá místa baterie se mohou nabít dříve než zbytek, a pak jsou přetěžována,“ upřesňuje Hrzina.

Proto také rychlé nabíjení netrvá po celou dobu a postupně se výkon snižuje. „Můžete si baterii představit jako houbu,“ popsal Arthur Shi z webu iFixit. „Když na suchou houbu poprvé nalijete vodu, rychle se vsákne. To odpovídá fázi rychlého nabíjení baterie. „Když ale budete pokračovat v nalévání vody na stále vlhčí houbu stejnou rychlostí, kapalina se začne hromadit na povrchu, protože částečně namočená houba už nestihne tolik vody pohltit.

Systém se stará například o to, aby napětí na článku nepřekročilo nějaké dané maximální hodnoty, aby se baterie nenabíjela příliš rychle, pokud má nízkou teplotu, aby se nevybíjela příliš rychle, a ještě další parametry. I u baterií tedy záleží především na tom, jak se s ní zachází.

Životnost baterie tedy do značné míry záleží na tom, co pro její dlouhověkost udělal výrobce ještě předtím, než jste telefon vůbec dostali do ruky. Paradoxně tak závody v rychlosti nabíjení mohou vést ke zhoršení dlouhodobé výdrže. Zatímco rychlost nabíjení lze demonstrovat na jednom krátkém videu, dlouhodobá výdrž baterie se ukazuje hůře.