Vakcína proti chřipce zřejmě pomáhá částečně chránit proti covidu

Do určité míry účinné očkování proti nemoci covid-19 zřejmě bylo k dispozici už na podzim roku 2020. Naznačuje to analýza údajů více než 30 tisíc zdravotnických pracovníků v Kataru. Studie dospěla k závěru, že u očkovaných byla v případně infekce o téměř 90 % nižší pravděpodobnost vážného průběhu nemoci covid-19.

Nejde o první práci, která dospěla k takovému závěru. Už několik jiných analýz předtím (byť ne všechny provedené, o tom dále) naznačilo, že posílení imunitního systému pomocí vakcín proti chřipce a dalšího očkování by mohlo pomoci organismu bránit se i koronaviru SARS-CoV-2 – alespoň tedy původnímu kmeni SARS-CoV-2.

Bohužel řada nejasností stále zůstává. Například to, jak dlouho by případná ochrana mohla trvat a jak by si vakcína vedla proti dnes převládajícím kmenům SARS-CoV-2. Jde tedy zatím jen o zajímavé pozorování, které může směřovat k dalšímu výzkumu spíše než k odhalení (staro)nové „zázračné zbraně“ proti covidu.