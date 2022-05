Prodejům firem se za covidu dařilo, teď je dusí inflace a válka

Ve světě firemních fúzí a akvizic se už dlouho nedostalo nějaké transakci tolik publicity jako plánovanému nákupu sociální sítě Twitter americkým miliardářem Elonem Muskem za 44 miliard dolarů. Přitom je zřejmé, že nákupy a prodeje společností vstupují po letech horkého růstu do chladnějšího období.

Vidět je to i na číslech firemních transakcí za první tři měsíce letošního roku v Česku. V prvním čtvrtletí se uskutečnilo celkem 15 obchodů s firmami. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to pokles téměř o třetinu.

„Během pandemie se očekávalo ochlazení transakční aktivity. To se však ve většině odvětví nedostavilo. Důvodem byly nízké sazby, tedy levné peníze a přetlak hotovosti na trhu, kterou bylo potřeba někam umístit. Výsledky fúzí a akvizic za první čtvrtletí již ukazují pokles trhu. Mezi hlavní faktory ovlivňující transakce patří mimo jiné růst nákladů a s tím související pokles ziskovosti,“ komentoval Jiří Hlaváč, partner v české části TPA.

Na zisky společností už zdaleka netlačí jen drahé energie. Ve stavebnictví skokově rostou ceny oceli, například výrobci krmiv pro mazlíčky trpí skokovým zdražováním obilovin. Že to nejsou jen plané stesky ukazují statistiky cen výrobců. Za letošní březen se ceny v tuzemském průmyslu zvedly meziročně skoro o 25 procent, vyplývá z posledních zveřejněných čísel Českého statistického úřadu.

Inflace ovšem není jedinou proměnou, která do fúzí a akvizic promlouvá. Pestrá paleta negativních činitelů obsahuje ještě rostoucí úrokové sazby, válku na Ukrajině a narušené nebo dokonce přímo zpřetrhané dodavatelské řetězce.

Příznačně právě aktér největší tuzemské transakce prvního kvartálu na sobě vysoké ceny plynu pocítil. Na začátku února oznámil kolínský výrobce kyanidů Draslovka partnerství s americkou investiční společností Oaktree Capital. Ta se zavázala do Draslovky investovat 150 milionů dolarů.

„Vnímáme větší citlivost investorů k riziku u nových transakcí. To se může promítnout do valuací, kde zaznamenáváme spíše stagnaci nebo pokles. Očekáváme, že vzniknou nové příležitosti pro investice zejména u tak dlouhodobých rodinných investorů, jako je R2G,“ sdělil investiční ředitel firmy Jakub Dyba.

O nových příležitostech mluví též miliardář Fait. „Právě získáváme kapitál pro fond Jet 3, ve kterém jsme se oborově chtěli zaměřit na Green Deal. To zůstává beze změny. Naopak současné dění tuto naši strategii ještě umocňuje. Pod vlivem současných událostí je lepší být více trpělivý a vyčkat si na více vystresované cíle, které budeme moci nakoupit za výhodnějších podmínek,“ doplnil šéf Jet Investment.

„Vystresovaný cíl“ je v byznysové hantýrce označení pro firmu nebo aktivum, které se prodává pod finančním tlakem. Například kvůli tomu, že k tomu podnik donutí banky kvůli plnění úvěrových podmínek. Realitou se tak pravděpodobně už stane to, co trh očekával během covidu, ale kvůli podpůrným opatřením a záplavě levných peněz na trhu se to nestalo.