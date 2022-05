Návrat Jiřího Šmejce: Nový šéf má v krizí zkoušené PPF znovu nastartovat růst

K tomu by měl nastartovat nový růst impéria, jemuž uškodil covid, čínská politika i válka na Ukrajině. Pokud se mu to podaří do roku 2025, stane se Šmejc z minoritního akcionáře dceřiného holdingu Home Credit (drží tu 8,88 procenta) vlastníkem desetiny celé PPF. „Jiří Šmejc získává opci na odkup až desetiprocentního podílu ve skupině, uplatnitelnou po třech letech při docílení dohodnutého zvýšení hodnoty skupiny,“ napsala PPF v oficiálním oznámení.