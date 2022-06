Zprávy z bojiště: Stovky raket za minutu, pak děla. Jak vypadá postup Rusů

Postavení ukrajinských obránců se ovšem v posledních dnech zhoršilo. Ruská strana, zřejmě dělostřelectvo, konečně zničila poslední zpevněný most spojující Severodoněck s druhým břehem Donce. Zásobování jednotek ve městě tedy bude pro Kyjev výrazně komplikovanější. Ukrajinské velení o ústupu zatím nehovoří, ale ten se jeví jako velmi přitažlivá varianta. Ve městě mají být údajně pouze jednotky pěchoty v odhadované síle kolem 500 mužů bez těžké techniky, které by se tedy přes řeku měly být schopné stáhnout.

Zničení mostu také naznačuje, že ruské velení neuvažuje o tom, že by pokračovalo ze Severodoněcku v útoku na druhý břeh. V takovém případě by dávalo smysl spíše most nechat stát. Možná Moskva spíše věří, že se jí podaří obsadit druhý břeh bez boje. Tedy, že ukrajinské síly se z oblasti stáhnou kvůli hrozbě obklíčení ve směru od Popasne nebo Izjumu (či obou míst zároveň). To je ovšem samozřejmě z naší strany spekulace.