Spolu versus ANO. Tohle jsou favoriti rozhodující bitvy o Senát

Historie se opakuje v tom, že vedle patnácti senátorů, kteří obhajují své funkce, se do rozhodující bitvy o mandát v horní komoře chystají především další dvě profese, jimž lidé nejčastěji dávají hlasy, tedy lékaři a starostové. Vždy proto bývá překvapením, když se do Senátu podaří prorazit někomu s odlišným životopisem.

V deseti obvodech se zdá být rozhodnuto, protože jeden z kandidátů získal v prvním kole dostatečný náskok, v Jihlavě, Pardubicích nebo v Kroměříži se však dají čekat souboje, které se s jistotou zapíší do historie.

1 – Karlovy Vary

Rozhodne se v rámci zdravotnické branže, protože na Karlovarsku proti sobě stojí anestezioložka manažerka krajské nemocnice Věra Procházková (ANO) proti zdravotní sestře Evě Chromcová (SPD). Jde o jeden z nejsledovanějších soubojů, protože se poprvé do druhého kola senátních voleb dostala kandidátka Okamurova hnutí. Proti bývalé poslankyni Procházkové má sotva šanci, tím spíše, že v prvním kole za ní zaostala o 12 procent.

4 – Most

V jediném obvodě, kde žádného z kandidátů nepodporovalo hnutí ANO ani koalice Spolu, se ve finále střetnou dvě těžké váhy místní politiky. Dětská neuroložka Alena Dernerová (SD-SN) obhajuje podruhé senátorský mandát, v prvním kole ovšem získal o 64 hlasů víc primátor Mostu Jan Paparega (ProMost), který zároveň uspěl v komunálních volbách. Do druhého kola může jít se stejnou energií, přesto by bylo překvapením, kdyby uspěl proti oblíbené lékařce.

7 – Plzeň-město

Stejně rovnocenný souboj se odehrál v Plzni, kde starosta Přeštic Karel Naxera (TOP 09) zvítězil o 400 hlasů nad advokátkou, spisovatelkou a bývalou ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou (nezávislá). Lze očekávat, že zkušený regionální politik dokáže mobilizovat své příznivce i ve druhém kole, exministryně má přesto víc šancí. Stačí, když osloví ty, kdo v prvním kole volili žokeje Josefa Váňu, který kandidoval za ANO.

10 – Český Krumlov

Starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS) obhajuje svůj mandát potřetí a zná šumavský volební okrsek jako své boty. V prvním kole získal přes 36 procent hlasů a zároveň přesvědčivý náskok. Poslední, kdo s takovou bilancí ve druhém kole prohrál, byl v roce 2000 ve zlínském obvodu Stanislav Mišák (ČSSD). Proto by bylo senzací, kdyby Jirsu ohrozil prachatický radní Miroslav Lorenc (ANO), který sám uznal, že už postup do druhého kola je pro něho nečekaným úspěchem.

13 – Tábor

Naopak v táborském obvodě stojí obhájce Jaroslav Větrovský (Jihočeši 2012) v takřka bezvýchodné situaci. Proti starostovi Mladé Vožice stojí šéf jihočeské záchranné služby Marek Slabý (Tábor 2020, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, který si navíc z prvního kola přinese sedmiprocentní náskok.

16 – Beroun

Místostarosta městyse Karlštejn Janis Sidovský (SEN 21) překvapivě dokáže čelit veteránovi místopředsedovi Senátu Jiřímu Oberfalzerovi (ODS) a získal při prvním hlasování skoro 30 procent. Ovšem Oberfalzer má ještě o osm procent navíc. S takovým ziskem se druhé kolo neprohrává.

19 – Praha 11

Před šesti lety se jihoměstský aktivista Ladislav Kos stal senátorem, i když z prvního kola postoupil na druhém místě za exministryní spravedlnosti Helenou Válkovou. Jistě by ho těšilo, kdyby se historie opakovala, protože tentokrát skončil druhý za Hanou Kordovou Marvanovou (ODS), která byla u Válkové náměstkyní. Marvanová má však větší politické zkušenosti a především si z prvního kola odnesla 39 procent hlasů.

22 – Praha 10

S výjimkou Jiřího Růžičky, jenž už obhájil v šestém pražském obvodě, to mají senátoři hlavního města obhajující mandát těžké. Proti Renatě Chmelové (STAN), která byla rovněž starostkou Prahy 10, stojí kardiochirurg Jan Pirk (TOP 09). V prvním kole získal skoro 45 procent hlasů.

28 – Mělník

Souboj dvou neznámých jmen bude zřejmě dramatický až do konce hlasování. Stojí proti sobě bývalá poslankyně ANO Andrea Brzobohatá, jež získala obdiv za to, jak se dokáže vypořádat s amputací nohou, a úspěšná starostka obce Hlavenec Jarmila Smotlachová (ODS), která se stala pojmem v politice celého kraje. Smotlachová si odnesla už z prvního kola jen o 440 hlasů více, může jí však pomoci větší zakotvenost v regionu.

31 – Ústí nad Labem

Patřilo by k velkým překvapením, kdyby primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického (ANO) porazil ve druhém kole historik a novinář Martin Krsek (SEN 21). Úplně vyloučeno to však není. Krsek ztrácí na Nedvědického v prvním kole pět procent hlasů. Potřeboval by ovšem přesvědčit své poražené soupeře z ODS a KDU-ČSL, aby ho při volebním finiši nahlas podpořili.

34 – Liberec

Starosta Chrastavy a dosavadní senátor Michael Canov (SLK) získal v prvním kole 44 procent a to znamená, že se jeho obliba za šest let senátorského mandátu nesnížila. Souboj s ním je pro dosavadní náměstkyni libereckého primátora Radku Loučkovou Kotasovou (ANO) ztracen takřka už předem.

37 – Jičín

Senátor Tomáš Czernin (TOP 09) to nebude mít při obhajobě mandátu proti manažerovi Jaromíru Dědečkovi z ANO lehké. Dědeček byl překvapením prvního kola a proti obhájci ztratil necelá tři procenta hlasů. Ke všemu se proti Czerninovi bouří část občanských demokratů, kteří by ho podle stranických dohod měli podporovat. Ovšem při druhém kole chodí volit zvláště konzervativní voliči a to je pro potomka jednoho z nejstarších rodů v Čechách jasná výhoda.

40 – Kutná Hora

Sociální demokrat a bývalý starosta Čáslavi Jaromír Strnad obhajuje svůj mandát podruhé, získal podporu hnutí ANO a v prvním kole vyhrál se ziskem 32 procent hlasů. Je pravda, že proti němu stojí dětský lékař Bohuslav Procházka, na tradičně levicovém Kutnohorsku ho však kandidát lidovců těžko ohrozí.

43 – Pardubice

Pardubice se pomalu, ale jistě stávají pevností hnutí ANO, zisk hnutí v komunálních volbách dosáhl téměř 30 procent díky oblibě primátora Martina Charváta. V prvním kole senátních voleb získal 34 procent, přesto o pět procent podlehl pedagožce Miluši Horské (KDU-ČSL), která podruhé obhajuje mandát do horní komory. Zřejmě nejdramatičtější souboj, který ukáže skutečnou sílu Spolu a ANO. Výhodou Horské je zkušenost s tímto druhem voleb.

49 – Blansko

Pokud v lidoveckém okrese Blansko obhajuje mandát lidovecká senátorka Jaromíra Vítková, která navíc vyhrála první kolo o 13 procent, pak nemá její soupeř, dosud neznámý podnikatel Antonín Žirovnický (ANO) příliš mnoho šancí. Žirovnický ovšem překvapil už v prvním kole, když překonal známé starosty Kuřimi a Kunštátu.

52 – Jihlava

Mediálně nejvděčnější souboj mezi předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a Janou Nagyovou, poradkyní a spoluobžalovanou Andreje Babiše. Šéf ANO se snaží z bitvy o Jihlavu vytvořit mobilizační podnět pro voliče ANO také v jiných obvodech. Případné vítězství Nagyové by ovšem bylo proti obvyklým pravidlům senátních voleb. Pouze v roce 1996 prohrál ve druhém kole kandidát, který měl přes 40 procent v prvním kole – byl to Ladislav Talavašek (ODS) se ziskem 41 procent v ultralevicovém obvodě Ostrava-jih. Vystrčil kandiduje na konzervativním Jihlavsku a v prvním kole dostal 45,6 procenta.

55 – Brno-město

Šéf brněnské pátračky strážmistr Karel Arazím se vrací do Brna. I když jeho představitel Tomáš Töpfer (ODS) žije v Praze, porazil v prvním kole ředitele tišnovské nemocnice Bořka Semráda (ANO) o čtyři procenta. Do obvodu, kde Töpfer kandiduje, ovšem patří i levicové kraje okolo Ivančic a Oslavan. Proto má doktor z Babišova hnutí o něco větší šanci.

58 – Brno-město

Bratrovražedný souboj dvou bývalých lídrů brněnského ANO. Ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek získal před šesti lety v barvách Babišova hnutí senátorský mandát, ten však dnes obhajuje s podporou koalice Spolu. Manažer Petr Vokřál býval za ANO primátorem, s hnutím se rozešel ve zlém, teď ovšem v jeho barvách usiluje o horní komoru. První kolo o ničem nerozhodlo, výhodou Jiřího Duška je však okolnost, že Brno je městem Petra Fialy a v posledních letech se posunulo doprava.

61 – Olomouc

Souboj, který voliči zažili už před šesti lety. V bitvě dvou olomouckých lékařů tehdy vyhrál Milan Brázdil (ANO) v prvním kole o šest procent nad Lumírem Kantorem (KDU-ČSL). Úplně stejný výsledek nahlásili statistici letos. Před šesti lety Kantor obrátil počáteční neúspěch ve vítězství, letos to ovšem bude mít těžší. V komunálních volbách Olomouc suverénně ovládlo Babišovo hnutí a mezi neúspěšnými kandidáty z prvního kola bude Brázdilův soupeř jen těžko hledat spojence.

67 – Nový Jičín

V souboji dvou světů stojí proti sobě manažer a generální ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava Jaromír Radkovský (ANO) a starostka idylické vísky na beskydském úpatí Ivana Váňová (KDU-ČSL). Manažer vyhrál první kolo o sedm procent, starostka však může spoléhat na disciplinované lidovecké voliče a zřejmě také na podporu dosavadního senátora Petra Orla za Stranu zelených.

70 – Ostrava-město

Dříve odvážný státní zástupce, dnes politický dobrodruh střídající strany Miroslav Antl (ANO) pronikl v Ostravě do druhého kola se ztrátou jen tři procenta za dosavadním senátorem a hasičem Zdeňkem Nytrou (ODS). Přespolní kandidát Babišova hnutí může mít v levicové Ostravě šanci, nevýhodou je však okolnost, že největší část volebního obvodu zabírá Moravská Ostrava, tedy čtvrť s největším počtem patriotů i pravicových voličů.

73 – Frýdek-Místek

Třinecký kardiolog Zdeněk Matušek (ČSSD) získal už v prvním kole přes 40 procent hlasů, může také spoléhat na podporu hnutí ANO. Učiteli a náměstkovi hejtmana Stanislavu Folwarcznému (ODS) může proti němu pomoci jenom zázrak.

76 – Kroměříž

Obtížnější vstup do velké politiky si mohla manažerka průmyslové zóny Holešov Lucie Pluhařová (ANO) sotva představit. Jedině ona může zabránit tomu, aby do Senátu vstoupila radikální odpůrkyně covidových opatření advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Soupeřka Pluhařové je v politice mnohem zkušenější, o tom svědčí i to, že v prvním kole za ní zaostala jen o dvě procenta. Pro reprezentantku Babišova hnutí však hovoří okolnost, že příznivci neúspěšných kandidátů z prvního kola se ve druhém kole zaleknou příliš radikálních názorů Hamplové.

79 – Hodonín