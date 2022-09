Česko se rozpadá na bohaté a chudší. Volby to potvrdily

Skoro třetina voličů největšího pražské sídliště Jižního Města dala hlas Babišovi. V centru Prahy to bylo jen patnáct procent.

Nárazem ekonomické krize se v řadě měst včetně Prahy, Olomouce nebo Českých Budějovic obrátil trend minulých let. Dříve součet zisků levice a populistů, tedy sociálních demokratů, komunistů, hnutí ANO a SPD, viditelně klesal. Bylo to vidět v komunálních volbách roku 2018, když podpora sociálních demokratů a komunistů dramaticky poklesla a zisky ANO či SPD výpadek nahradily.

K poklesu levicově-populistického bloku ovšem vůbec nedošlo ani v minulosti v průmyslových městech, jakými jsou Plzeň nebo Ostrava . V severomoravské metropoli dokonce roste jeho podpora průběžně. To svědčí, že nůžky se otevírají mezi celými regiony, když na jedné straně jsou severní Morava a Čechy, na druhé regiony okolo Prahy, Brna a na jihu Čech.

Citlivost sídlišť na sociální poměry není možné vysvětlovat druhem materiálu pro výstavbu, tedy tvrzením, že ve stěnách z panelů chce bydlet pouze chudý člověk, který si nic lepšího nemůže dovolit. Rozhoduje celkový urbanistický obraz, na který se přestávalo hledět hlavně u paneláků z osmdesátých let minulého století.

Proti tomu mají ANO a blízké strany horší bilanci na okrajích sídlištních komplexů, kde vyrostly či dále rostou sice stejně velké, ale lépe situované domy s výhledem do volné krajiny. Méně nespokojenců se najde také v upravených ulicích Rožňavská a Družební. Tady se čtyřlístek ANO-SPD-ČSSD-KSČM musel spokojit s necelou polovinou hlasů.

Neprůchodnou zónou mezi olomouckými sídlišti a centrem se stala ještě frekventovanější ulice Velkomoravská. Jediným efektivním spojením Jižního Města s Prahou zůstává už desetiletí metro C. Odstranit překážky je možné pouze pomocí nákladných městských investic.

„Investujeme do centra, které je bránou pro movité investory a vzdělané profesionály. Až je získáme, vydělá celé město a pomůže to i panelovým periferiím,“ vysvětlil dotační úředník jednoho z největších českých měst, proč peníze do vzdálenějších čtvrtí přijdou později.