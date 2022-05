Krajský sněm ANO navrhuje do Senátu Nagyovou obžalovanou v kauze Čapí hnízdo

Krajský sněm o nominacích rozhodl jednomyslně. „Tak, jak to bylo rozhodnuto z jednotlivých oblastí, tak jsme to schválili, žádný zásah jsme na krajském sněmu nedělali,“ uvedl Kukla.

„Je to samozřejmě zatím jen návrh, my to postupujeme republikovému výboru a předsednictvu,“ řekl k nominaci Kukla. Definitivně by podle něho mělo být rozhodnuto do 30. června.