Okamura o volebním přešlapu: „Doufám, že to nebude rozhodující hlas“

Do štábu dorazil předseda SPD v sobotu odpoledne s dobrou náladou. Novináře zajímalo, jak se vyrovnal se zjištěním, že jeho protestní hlas nakonec zřejmě bude započítán, protože lístek neznehodnotil, jak zamýšlel.

„Jelikož jsou ty volby tajné, tak už se nikdo z nás nedozví, jak to vlastně s tím mým hlasem dopadlo. Já doufám, že to byl hlas neplatný, ale jak říkám, je to tajné hlasování, musí to posoudit volební komise,“ řekl šéf SPD.

„Dodávám s velkým úsměvem: v případě, že by snad můj hlas byl započítán, doufám, že to nebude ten rozhodující hlas pro pana Růžičku,“ řekl po příjezdu do volebního štábu.

Okamura volil v pátek na Praze 6, kde bydlí. SPD tam nepostavila žádného kandidáta do Senátu. Na protest proti vládní koalici proto vhodil do urny natržený lístek s kandidátem TOP 09 Jiřím Růžičkou. Navíc škrtl jméno kandidáta.

Jenže podle volebního zákona je i natržený lístek platný. Neplatný je pouze v případě, že je přetržený nebo není vložený do úřední obálky. Naproti tomu poškozený či přeložený lístek platný je, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje.

„Je to otázka na volební komisi. V okamžiku, kdy přeškrtnete jméno kandidáta, tak to posouzení, zda-li to bylo čitelné, či ne, to je na posouzení volební komise,“ řekl Okamura.

„Doufám, že vláda Petra Fialy zaznamená určitý pokles v počtu mandátů ve srovnání s tím, co měli před čtyřmi lety,“ doplnil.