Teď řekneme, co bude s prezidentem, slíbil po velkém úspěchu Fiala

Když po sečtení výsledků před novináře předstoupil viditelně uvolněný premiér Petr Fiala, ocenil dvacet mandátů, které ODS, kandidáti koalice Spolu a její podporovatelé získali, a také jasné vítězství Miloše Vystrčila na Jihlavsku.

Zároveň koalice po úspěchu oddálila sdělení informace, jak se postaví k lednovým volbám prezidenta republiky.

„Vypadá to dobře. Teď to myslíme opravdu vážně,“ uvedl premiér a omluvil se, že původní slib, že se k volbě prezidenta vyjádří do konce září, nesplní.

„Naše rozhodnutí oznámíme čtvrtého října. Řekl jsem, že to bude do konce září a taky jsem hned dodal, že to nebude na minuty. Posunulo to moje krátké virové onemocnění a některé schůzky, které jsou pro ten krok nutné,“ dodal.

A jak hodnotíte výsledky senátních voleb?

Výsledek je jednoznačný. Koalice Spolu uspěla s 20 kandidáty, včetně těch, které jsme podporovali. Občanská demokratická strana získala osm senátorů, čímž jsme zdvojnásobili počet, který jsme měli. Nejen já považuji za symbolickou výhru Miloše Vystrčila v Jihlavě.

Nakonec proti Janě Nagyové zvítězil jednoznačným rozdílem…

Vzhledem k celkovým výsledkům je vysoce pravděpodobné, že zůstane nadále předsedou Senátu. Myslím si, že je to dobrá zpráva nejen pro ODS, koalici Spolu, ale pro celou Českou republiku. Postavil se proti němu samotný Andrej Babiš s celou svou silou, ekonomickou a politickou. A v tomto souboji Andrej Babiš prohrál. Není to pouze prohra ANO, ale osobní prohra Andreje Babiše.

Jak jste zmínil, kandidáti koalice Spolu uspěli ve dvaceti případech. Je to zelená pro další spolupráci?

To je obrovská důvěra. Celkový úspěch koalice Spolu je nejpodstatnější. Ukazuje se, že naše strategie, s níž jsme přišli už před několika lety a s níž jsme vyhráli i sněmovní volby, funguje. Dokážeme se domluvit, dokážeme podpořit kandidáty, na nichž se dohodneme. Vyjadřujeme si podporu i tam, kde nemáme jednoho kandidáta.

Voliči na to reagují a jsme přesvědčeni, že tato schopnost překonat to tradiční roztříštění středopravicového tábora – což je určitá nevýhoda oproti levicovému – stojí za výborným výsledkem. Je to povzbuzení, že v této spolupráci máme pokračovat. Projekt Spolu má velkou budoucnost.

Volební účast je ve druhém kole dlouhodobě nízká. Opět nedosáhla ani dvaceti procent. Co tomu říkáte?

Jsme zvyklí na to, že nebývá příliš vysoká. Je to už trvalý znak druhého kola senátních voleb. Má to spoustu příčin. Pro řadu voličů už se ve druhém kole neobjevuje kandidát, pro kterého hlasovali. To, že někdo neodevzdá hlas, je taky výraz demokratického rozhodnutí.