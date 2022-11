„Když se urny na noc zamykají, vyvolává to podezření“. Rakušan navrhl změnu

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na setkání s novináři představil návrh zcela nového zákona o správě voleb z dílny Ministerstva vnitra. Hlasovat se má nově v jediný den, konkrétně v pátek, od sedmi hodin ráno do deseti večer. Ministerstvo zároveň chystá jednotný registr voličů, kteří tak dostanou možnost požádat o volební průkaz i mimo svoji domovskou obci.

Hlavní změnou díky zákonu, který by podle Rakušana měl začít platit od roku 2026, má být zkrácení doby hlasování ze dvou na jeden den.

„Rozhodně nechci předjímat, že dochází k manipulaci s volbami. Na druhé straně jistá rizikovost toho, že se někde přes noc zamyká urna… Stíny nejrůznějších fám a podezření to samozřejmě může vyvolávat,“ naznačil Rakušan, co je hlavní motivací ke změně zákona. Zároveň zdůraznil, že je Česká republika jedinou členskou zemí EU se dvěma volebními dny.

Volební místnosti se mají otevřít vždy v pátek v sedm hodin ráno a zavřít v deset hodin večer. Voliči tak dostanou možnost hlasovat během patnácti hodin. To je víc než při současné praxi, kdy jsou volební místnosti otevřené v pátek odpoledne a v sobotu do 14 hodin.

Ministerstvo by mělo vytvořit jednotný registr všech voličů, podle ministra takový systém vyjde asi na 200 milionů korun a ročně bude jeho provoz stát 20 až 40 milionů. Nyní mají registry svých voličů jednotlivé obce. Díky tomuto registru bude možné požádat o volební průkaz i v jiné obci, než kde občan volí.

Zákon naopak nemá ambici nijak zasahovat do volebního systému, tedy do způsobu, jak se hlasy voličů přepočítávají na mandáty politiků, řekl ministr. Rakušan odmítl, že by například senátní volby mohly být díky chystané legislativě pouze jednokolové, jak navrhoval předseda ANO Andrej Babiš.