Bylo tady Zemanovo, teď Babišovo. „Budu ho volit, i když na něj kydají.“

Malá vesnice Lišany je obklopena poli. Na návsi projede během dopoledne víc traktorů než aut. A je to logické, všichni místní říkají, že lidé tady pracují hlavně v zemědělství.

Po příjezdu do centra obce si nejde nevšimnout kamene se stříbrnou deskou, která připomíná, že vesnici navštívil v roce 2018 prezident Miloš Zeman a že tu u této příležitosti byl vysazen strom.

„Milí moji, neboť jak jinak říkat lidem, kteří mi dali 94 procent, hrozně vám za to děkuji,“ řekl v úvodním projevu tehdy v Lišanech Miloš Zeman, který v obci získal největší podporu v rámci České republiky.

Je zkrátka jasné, že tady je Zemanovo. Seznam Zprávy přijely do obce zjišťovat, komu plánují hodit svůj hlas voliči končícího prezidenta. Hned po příjezdu navštěvuje reportér místní obecní úřad.

Podívejte se, jak to v Lišanech vypadá:

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš vyrazil tento týden na dva dny do Ústeckého kraje. Navštívil několik firem, města, obce a setkával se s voliči. Reportéři Seznam Zpráv jeho první výjezd v roli kandidáta na prezidenta sledovaly.

Paní je samoživitelka a nejvíc ji trápí zdražování jídla. „To trápí asi každého, je to nehorázné. Máme statek a zvířata. Lidé, co toto nemají, tak jsou na tom špatně,“ dodává.

V komunálních volbách uspěly v Lišanech dvě politické strany – ČSSD a KSČM. Je tedy jasné, že ve vesnici jsou hlavně levicoví voliči. To potvrzuje i důchodce pan Karel, kterému je 71 let a přes plot nadává na současnou vládu. Rovnou říká, že bude určitě volit Babiše.

„Prezidenta Miloše Zemana jsem volil. Líbí se mi, že je chytrý. Nikdy jsem neviděl, že by měl během projevu papírek. Na vysvědčení bych mu dal dvojku. Teď to bude pan Babiš, myslím, že má největší šance. Čapímu hnízdu nevěřím a i kdyby, co dělal Kalousek,“ říká mi rozhořčeně pan Karel.