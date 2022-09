Babiš místo debaty o komunálních volbách urážel oponenty

Například ve chvíli, kdy měl Babiš po medailonku mladého voliče, který si postěžoval na problémy se sháněním bydlení pro mladé lidi, odpovídat na to, jak by hnutí ANO na komunální úrovni v takovém případě pomohlo, začal kritizovat ODS a Piráty za to, že v některých městech nekandidují sami za sebe.

„Oni se stydí kandidovat pod hlavičkou ODS nebo Pirátů. V Chebu se Piráti stydí a kandidují jako Mladí a neklidní. Oni se bojí, že komunální volby prohrají. Stydí se, protože do vlády navrhli to nejhorší ze členské základny. A to stojí tady,“ ukázal na předsedy ostatních stran. To samé vytkl i hnutí STAN. „Vy ještě smrdíte brněnskou stokou,“ nevydržel to předseda STANu Vít Rakušan.