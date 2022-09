Čeká Prahu překvapení? SPD má šance uspět

SPD Tomia Okamury má poprvé vážnou šanci usednout do křesel pražských zastupitelů. Vzestupnou tendenci nejen v metropoli dlouhodobě ukazují veřejné volební průzkumy, ale i ty interní, které si nechávají dělat stranické sekretariáty, aby věděly, jaké jsou jejich vlastní šance i jak si vedou soupeři.

V současnosti v pražském zastupitelstvu podobná strana nesedí. Rok 2018 byl totiž fatální nejen pro sociální demokraty, kteří do té doby na pražské radnici spoluvládli, ale i pro komunisty, kteří tam v minulosti fungovali podobně jako léta ve Sněmovně, tedy jako „falešná“ nebo pragmatická opozice. Pokud by předvolební průzkumy vyšly, mohli by jejich místa v sále na Mariánském náměstí zaujmout právě politici z SPD.