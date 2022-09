Křížkování není kroužkování: Jak postupovat, aby váš hlas nepřišel nazmar

Zastupitelstvo je před každými volbami oprávněno stanovit nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb počet členů zastupitelstva na další volební období, přičemž možné rozpětí počtu členů upravuje zákon dle počtu obyvatel obce.

Například pro obce do 500 obyvatel (přičemž rozhodující je počet obyvatel k 1. lednu roku, v němž se konají volby) je možný počet 5 až 15 členů, pro obce nad 500 do 3000 obyvatel pak 7 až 15 členů. Počet členů zastupitelstva obce se oznamuje na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení a rovněž i způsobem v místě obvyklým (typicky na webových stránkách).