„Vláda kálí na svůj národ. Ukrajina je mi ukradená,“ znělo na mítinku SPD

„Vláda na všechno hrozně pomalu reaguje. Pro mě navíc nejsou vlastenci, jsou prozápadní. Zajímá je, co bude na Západě, a podle toho řídí věci tady. Mám normální plat a ženu, která je na mateřské. Už teď platíme dvojnásob za elektřinu, nájem a nevím, kde brát. Mám začít krást? To zastropování na 6 korunách? My jsme byli loni na 2 korunách na elektřině. To je stejně zničující,“ říká naštvaně pan Zdeněk.