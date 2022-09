Vlevo dole: Vláda vybrala zatáčku těsně před nárazem

Pod tlakem nejen zneklidněné veřejnosti, ale i vlastních hejtmanů a komunálních politiků, které čekají volby, udělala pětikoaliční vláda to, co dlouho odmítala: určila maximální ceny energií.

A do toho Fialův kabinet rozjíždí velkou kampaň a vysvětluje svou pomoc lidem v krizi a také všechny souvislosti s válkou na Ukrajině. Proč se premiér rozhýbal právě teď? A proč si řešení energetické krize z ministerstva průmyslu vzal přímo pod sebe?

To jsou témata pro aktuální epizodu Vlevo dole, politického podcastu Seznam Zpráv.

„Samozřejmě žádné opatření v krizi není ideální pro všechny. Ale nebylo by to Babišovo hnutí ANO, kdyby okamžitě nereagovalo tím, že oni by ceny elektřiny a plynu zastropovali už dávno. A pochopitelně daleko níž,“ říká Lucie Stuchlíková.