Černé duše v Čestlicích? Noví obyvatelé se hlásí u majitele aquaparku

Seznam Zprávy zastihly na úřadě ženu, která se zrovna přišla přihlásit. Na otázku, zda je od Pavla Sehnala, odpověděla, že ano: „Já to mám domluvené přes známého. To místo trvalého bydliště. Přímo s ním (se Sehnalem, pozn. red) jsem nejednala.“

V řadovce v Okružní ulici měl do poloviny září trvalé bydliště i jeden ze stávajících členů zastupitelstva Přemysl Mrzena z uskupení Krásné Čestlice, které je také spojované s Pavlem Sehnalem. To v minulých volbách získalo v zastupitelstvu právě tento jeden mandát. Stačilo jim k tomu 343 hlasů. Kandidáta, který za uskupení uspěl, volilo 47 lidí.

Zastupitelům z vládnoucího uskupení Společně pro Čestlice nárazový příliv obyvatel vadí. „To už je podruhé před volbami,“ říká například zastupitel Petr Síleš a rovnou to připisuje podnikateli Sehnalovi. Podle něj chce svoje lidi v zastupitelstvu, aby skrze ně pomohl svému byznysu. „Má tady velkou podnikatelskou aktivitu, protože Aquapalace je jeho aktivum a asi má pocit, že by to měl všechno řídit i z radnice,“ dodává Síleš, který už v letošních volbách nekandiduje.

V komunálních volbách v Letňanech byznysmen Sehnal už jednou uspěl. Před čtyřmi roky se dostal do zastupitelstva a stal se dokonce místostarostou. Po dvou letech ho ale z funkce odvolali. Proč? „Měl v gesci územní plánování, a přitom on osobně je developer a podával podněty na změny územního plánu, což nám přišlo nepřijatelné,“ vysvětlil Seznam Zprávám místostarosta Ondřej Lněnička (ODS). A dodal, že Sehnal navíc nechtěl na jednání rady chodit a navrhoval, aby ho mohl zastupovat jeho asistent. „Přišel s takovým nápadem, ale výkon politických práv je nepřenosný. To je naprostý nesmysl,“ dodal Lněnička.

Plynou mu z toho jisté výhody. Dostal volné vstupenky do Sehnalova aquaparku. „Pan Bílek tam snad pracuje a opatřil nám volňásky. Takovou jako odměnu pro nás. No, tak tam chodíme, koupeme se a povídáme,“ popsal Seznam Zprávám předvolební brainstormingy kandidátů do čestlického zastupitelstva Balík. Mimochodem, sám ani neví, jak se orgánu, ve kterém by rád po volbách usedl, přesně říká. Místo o zastupitelstvu totiž hovořil o „představenstvu“.