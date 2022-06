Čižinskému chybí 40 tisíc podpisů ke kandidatuře. Na sběr má už jen 6 týdnů

Populární starosta Prahy 7 Jan Čižinský vzdal svou kandidaturu do Sněmovny v roce 2021 se slovy, že se chce věnovat městu a svou politickou budoucnost vidí v obhajobě ve volbách na pražském magistrátu.

Cesta do vedení hlavního města se mu teď ale komplikuje. Čižinský a „jeho“ Praha Sobě nekandidují jako běžná politická strana, ale chtějí uspět jako nezávislí kandidáti podpoření peticí. Musejí proto do 19. července sesbírat zhruba 96 tisíc podpisů.

„Není to těžší než minule, lidi se nám více podepisují. Těžší je, že lidé, kteří bývají dobrovolníky, se angažují jinde, například v covidu nebo teď v ukrajinské krizi,“ popisuje současnou situaci s tím, že v následujících týdnech chce být s peticí více v ulicích.

Čižinský ale věří, že dostatečný počet podpisů se svými lidmi nakonec získá a neúspěch si nepřipouští. A nehodlá se bavit ani o tom, že by ve volbách použil svou stranu. „Chceme jít na podpisy, je to rozdíl kandidovat s podporou lidí na podpisy a kandidovat jinak,“ říká Čižinský.

S podobnou strategií – tedy aktivizovat voliče přes podpisy a dopředu si je tak symbolicky zavázat – přišel v roce 2020 Mikuláš Minář z Milionu chvilek pro demokracii. Aktivista, který dokázal na demonstrace proti vládě Andreje Babiše dostat na pražskou Letnou zhruba 250 tisíc lidí, vyhlásil, že jeho hnutí Lidé PRO půjde do sněmovních voleb, pokud získá půl milionů podpisů.

Pokud by podpisy pro kandidaturu politik neposbíral a trval by na tom, že nevyužije možnosti kandidovat přes politickou stranu, vypadla by ze souboje o Prahu jedna ze současných hlavních politických sil v hlavním městě.