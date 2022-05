Svoboda: Okruh je důležitější než metro. Postavme ho doslova za každou cenu

Když má kandidát Spolu Bohuslav Svoboda shrnout, co by koalice pod jeho vedením přinesla hlavnímu městu, začne tématem typickým pro ODS - stavět silnice, řešit parkování. A hlavně - rozhýbat stavbu okruhu kolem metropole.

A to doslova za každou cenu. „Může tam být vyšší cena, ale my se nesmíme bát ty ceny za to dát. A musíme počítat i s tím, že kdyby to mělo třeba soudní dohru, tak cena se může ještě zvýšit. Ale to nás nesmí odrazovat,“ tvrdí Svoboda v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Exprimátor Bohuslav Svoboda, který čelí stíhání v kauze opencard, nebyl první volbou - koalice zkoušela oslovit například ekonomy Miroslava Singera nebo Mojmíra Hampla. Kritici zmiňují i jeho vyšší věk, osmasedmdesátiletý poslanec to ale za nevýhodu nepovažuje.

Proč jste se rozhodl, že budete znovu kandidovat na primátora?

Důvod je ten, že mám Prahu rád. A jsem přesvědčen, že vím, co Praha potřebuje a jak by měla fungovat. Potřebuje pevné vedení a pevnou ruku.

Není tajemství, že ODS nejdřív oslovovala nějaké lidi zvenku a oni o to neměli zájem. Museli i vás trochu přemlouvat?

My jsme zvažovali všechny možnosti. A mezi nimi je vždycky i varianta, že by přišel někdo zvenčí. Ale já osobně jsem neváhal. Tedy poté co rodina vyslovila souhlas.

Co se v rozhovoru dočtete? Jak koalice Spolu plánuje zlepšit parkování v Praze

Jak bude vypadat kampaň koalice složené ze stran, které momentálně pracují na magistrátu proti sobě

Zda je v Praze možná spolupráce Spolu a hnutí ANO

Co Bohuslav Svoboda říká na nově představený návrh na novou filharmonickou síň

Říkám si, proč ODS - strana, která jde nahoru, je ve vládě, má premiéra - nevygeneruje někoho nového a musí sahat po starém primátorovi.

Protože jsem nejlepší.

Skromnost stranou, koukám.

Jsem v tomhle Američan.

Zeptám se úplně otevřeně. Cítíte se na tu funkci? Jste poslanec, máte svůj věk.

On ten věk má i svoje výhody. Pamatuju si strašně mnoho, chyby, které se v Praze udělaly, včetně těch svých. Ta zkušenost je podle mě důležitá a je to i nějaká záruka, že nebudu podléhat výkyvům doprava, doleva.

Kdybyste se stal primátorem, zůstal byste i poslancem?

To záleží na tom, jak se situace vyvrbí - jestli opravdu získáme primátorské křeslo, kolik budeme mít zastupitelů. A já hrozně nemám rád, když někdo dopředu říká jasné ne, nebo ano, a pak to nakonec často nedodrží. Ono i možnost intervenovat v Parlamentu za hlavní město má svoje výhody.

Co bude hlavní tahák kampaně? Na co budete lákat Pražany?

Lákat se dá na med nebo cukrovou vatu. My chceme být hodně viditelní v ulicích, dělat door to door kampaň. Máme tři věci, které považujeme pro Prahu za zásadní: doprava, parkování a bydlení. A taky jak dosáhnout toho, abychom nebyli skanzenem, kam se jede jenom na návštěvu, ale aby Praha byla skutečné moderní fungující velkoměsto.

Jako první jste jmenoval dopravu. Co je potřeba změnit?

Doprava a parkování spolu úzce souvisí. Tam, kde lidé mohou parkovat, tam jedou. A tam, kde parkovat nemohou, tam stejně zaparkují a dopravě brání. A my musíme přestat jen mluvit o tom, že budou parkovací domy. Ony musí doopravdy vzniknout a navíc musíme přesvědčit lidi, aby je používali. Protože jeden z pražských problémů je, že se řidiči bojí parkovat pod zemí. Musíme je na to zvyknout.

Kdybychom neměli Blanku a kus okruhu, tak už by dneska Praha nejezdila vůbec. Takže věc je naprosto jasná, musí se vyřešit okruh a musíme kvůli tomu využít všechny možnosti. Od té doby, co se slavnostně otevřel poslední zbytek toho, co jsme stavěli my, tak se neudělalo vůbec nic. Takhle máme sice otevřenou variantu, že budeme stavět metro, ale ono to vlastně Praze v této fázi tolik nepomůže.

Takže okruh je podle vás důležitější než metro D?

Určitě, protože okruh řeší celou Prahu, metro D znamená přísun lidí z velmi významné a velké městské části, která se rozrůstá, do Prahy. Ale my potřebujeme objízdné trasy, které umožní, aby lidé do města nevjížděli zbytečně.

Začal jste rozhovor o programu dopravou, silnicemi, parkováním, betonem. Působí to na mě jako návrat typické ODS.

Ano, my jsme o těch věcech už hovořili před časem. A taky se vlastně za těch 10 let, co ODS nerozhodovala, vlastně nic zásadního s dopravou a parkováním neudělalo.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Mýto bez okruhu nemá smysl, myslí si Bohuslav Svoboda.

Tak nějaké to P+R parkoviště se otevřelo. Na Černém Mostě třeba…

Jedno parkoviště nic neznamená, musí jich být víc v celém rozsahu Prahy. P+R jsou důležitá, ale musí být umístěná tak, aby je lidé používali. A dokud nebude okruh, tak to nebude fungovat. Vy přijedete z Úval do Prahy, potřebujete na druhý konec a když nebude spoj, který vás tam rychle doveze, tak je to problém.

Zase jsme zpět u okruhu. Tak mi popište, jak to uděláte, aby se stavba za vás rozběhla?

Musíme u takto velkokapacitních staveb používat možnost vykoupení pozemků. Může tam být vyšší cena, ale my se nesmíme bát ty ceny za to dát. A musíme počítat i s tím, že kdyby to mělo třeba soudní dohru, tak cena se může ještě zvýšit. To nás nemůže odrazovat.

Takže v podstatě dostavět okruh za každou cenu. Ať to stojí, co to stojí.

V podstatě ano.

Co třeba mýto v centru města?

O mýtu nemá smysl se bavit, když nemáte okruh. Já jsem v nějaké podobě příznivec mýta, protože znám variantu z Londýna. Tam se do úplného centra nikdo nedostane, protože by to stálo jako jízdné na celý rok, a funguje to. Ale jde o složitou věc, občané taky mají nějaká svá práva, takže to vyžaduje odbornou analýzu.

Jak velkou radost vám dělají vaši straničtí kolegové z Prahy 1, kteří pár měsíců před volbami udělali před Prašnou bránou kritizovaný kruhový objezd? Líbí se vám to řešení?

Nejsem si jistý, že ta varianta je funkční a že by tomu místu prospěla. Tamní křižovatka je složitá a věci bych tam dělal jen s velkou rozvahou a citlivě. Praze 1 bych vytkl, že je to takové „z mosta do prosta“, že návrh neprošel žádnou diskusí.

Pojďme už od aut k jiným druhům dopravy. Viděla jsem video vašeho stranického kolegy Zdeňka Zajíčka, který chce rušit cyklopruhy. Neříkám, že jsou všechny skvělé, jen jestli to trochu neposiluje stereotyp: vrátí se ODS a ty, cyklisto marš.

Já k tomu mám naprosto jednoznačné stanovisko. Pro mě jsou stejné zájmy cyklisty, motoristy i chodce. Nemůžu preferovat jednu skupinu proti druhým. Ale taky musím zařídit, aby se jejich aktivita nestřetávala tak, že je to nebezpečné. Bavíme se víc o autech, protože jich je více. Kolik je v Praze cyklistů?

Možná jich je málo kvůli tomu, že tu nemají dobré podmínky.

Víte, kolik je cyklistů v Hradci Králové, kde je rovina a krásné široké ulice? 15 procent.

To mi přijde dost.

To mi přijde málo. To je jenom konstatování, já to neříkám proto, že bych chtěl nějakou skupinu ponižovat. Kdo se chce přesouvat na kole, musí pro to mít možnost a my mu musíme zajistit podmínky. Ale je to třeba řešit komplexně, ne že řeknu: já zruším cyklostezky nebo naopak je všude namaluji. Současnému vedení Prahy vyčítám, že cyklostezky dělají necitlivě. Neměli bychom bránit normálnímu fyziologickému pohybu městem.

Co tím myslíte? Skoro to zní, jako kdybyste tím myslel auto.

Ne, to je difuze všech těch způsobů dopravy do sebe navzájem. Jako když si takhle složím prsty obou rukou do sebe - jdou tak, jak mají, a nenarážejí na sebe. Tak musí fungovat doprava.

Před chvílí jste říkal, že vyčítáte současnému vedení Prahy, že staví cyklostezky necitlivě. To je samozřejmě základ každé volební kampaně, trošku se poškorpit se soupeřem. Ale jak to budete dělat vy, když máte koalici s TOP 09 a lidovci, kteří nyní sedí ve vedení města?

Mně je to svým způsobem jedno, co dělal Hřib nebo jiní. Já si můžu říct, že to nedělali dobře. Ale není podstatné plivat na ty před námi, ale vědět, jak to chci dělat já. Oni si to zanalyzují voliči.

Vaše zkušenost s TOP 09 je taková, že jste v roce 2013 odcházel z primátorského poté, co se TOP 09 za vašimi zády spojila s ČSSD. Jak se vám s nimi dnes spolupracuje?

To je všechno minulost, která už neexistuje. Jsou povahy, které nenávidí až za hrob a pamatují si všechno, dokonce i ve vedení státu takové lidi máme. Ale o tom komunální politika není. Na celorepublikové úrovni nám to docela hezky funguje, tak ten model zkusíme aplikovat i na Prahu.

Včetně Pirátů a Starostů?

Mně je to vlastně jedno. Kdybych byl primátorem, tak bych sjednocoval, obrušoval hrany. A je mi jedno, jestli to je Starosta nebo Pirát.

Nebo ANO?

ANO je samostatná kapitola. Stále není něčím, co bych považoval za stranu nebo nějaké pevné uskupení. A pražské a celorepublikové ANO jsou dva rozdílné pojmy.

Takže neříkáte kategorické ne.

Nikdy neříkej ne. Kromě komunistů, tam je to principiální otázka.

Třetí téma vaší kampaně má být bydlení. Jaký je váš recept? Tipnu si - víc stavět.

Ano, protože jenom když bude bytů nadbytek, půjde cena dolů. Ale někde se i staví. Okolo Barrandova, na třináctce město staví 80 nebo 90 domů. Komunální výstavba má určitě smysl.

Spousta lidí už si v Praze nemůže dovolit bydlení, nejen vlastní, ale ani nájemní.

To je problém a bude ještě složitější s ekonomickou situací. Město a městské části by měly stavět nějaké startovací byty. Pro mladé rodiny musí být nějaké varianty podpory, ale to musí být koncepce na celostátní úrovni. Stejně jako úvěrová politika. Musíme si také nadefinovat, jak budeme postupovat na periferii Prahy nebo jestli se má Pankrác stát skutečně New Yorkem a mít mrakodrapy.

A podle vás má?

Já si myslím, že ano.

Líbí se vám návrh nové filharmonie? Vy jste dlouholetý propagátor nové koncertní síně.