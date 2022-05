Komentář: Nevěřte nikomu, komu je přes třicet… až sto

Komentář si také můžete poslechnout v audioverzi.

Propírat, jestli je někdo na nějakou práci příliš starý (ale i příliš mladý), je samozřejmě háklivé. Leckdy i hloupé. Navíc, věk je jenom číslo. U veřejných činitelů se tomu ale při vší zdvořilosti nedá úplně vyhnout. Nejde o žádný ageismus.

Takže i kandidátovi favorizované koalice Spolu na pražského primátora, poslanci ODS Bohuslavu Svobodovi, je místné jeho 78 let taktně připomenout. Pan Svoboda v rozhovoru odpovídá: „On ten věk má i svoje výhody. Pamatuju si strašně mnoho, chyby, které se v Praze udělaly, včetně těch svých. Ta zkušenost je podle mě důležitá a je to i nějaká záruka, že nebudu podléhat výkyvům doprava, doleva.“

Primátor Prahy je náročná funkce, optimálními personálními požadavky něco mezi špičkovým manažerem a lehce prokletým básníkem, dvojrole pro charismatického politika (pokud možno s bystrým marketingem v zádech). Nikde není psáno, jak stará osoba se pro tenhle úkol hodí.

Svobodovi „vrstevníci“ řídili a řídí i onačejší korporace. Konrad Adenauer se naposledy stal spolkovým kancléřem v 85 letech. Joe Biden absolvoval prezidentskou inauguraci v 78 letech (a teď zbrojí do další volební kampaně). Papež František nastoupil do úřadu v 76 letech. Příkladů by se našlo habaděj, pravda, ještě speciální kategorie jsou monarchové.

Ale že se v politickém zápase někomu předhazuje věk (a znovu: může to být i domnělá nezralost a nezkušenost mládí), je celkem běžné. Nejde jen o Bidena, případně Trumpa (75 let): třeba v prezidentské kampani 1996 Bill Clinton vs. Bob Dole byl 73letý republikán Dole zhusta vykreslován jako „starý“. Na účet hesla „Dole 96“ se špičkovalo „Dole is 96“. O 23 let mladší Clinton prezidentský mandát obhájil.

Ovšem když nejmocnější politik světa odejde do výslužby, může se už k tomu, jak je stár, bez obav hlásit – jako exprezident Bush, který přeřeknutí „brutální invaze do Iráku“ místo „brutální invaze na Ukrajinu“ vysvětlil tím, že je mu už pětasedmdesát. A publikum se zdvořile zasmálo. U Bidena by takový „únik z potíží“ nepřicházel v úvahu.

Věk jsou jenom čísla. Ale z nich vyplývá, že Bohuslav Svoboda by teď byl – docela zřetelně – nejstarším starostou či primátorem hlavního města v Evropské unii. Mezi těmi, kdo jsou tu dnes na radnicích, není ani jeden či jedna, kdo by překročil sedmdesátku. Nejstarší jsou 69letá primátorka Lucemburku a 69letý starosta Lublaně. Průměrný věk 26 starostů a starostek (mimo maličké Malty) unijních metropolí je cca 51 let. Mimochodem, nejmladšího starostu má Záhřeb (40 let), druhý nejmladší je primátor Hřib (41 let).

Když k tomu připočteme ještě 24 význačných evropských měst, která nejsou hlavní, nebo neleží v EU (Londýn, Moskva, Kyjev, Barcelona, Glasgow, Bělehrad, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Neapol, Turín aj.), věkový průměr starostů vybrané padesátky činí necelých 54 let. Doyenem je 75letý primátor Krakova Jacek Majchrowski, který zastává úřad už od roku 2002. Sedmdesát a více let mají v rodném listě ještě starostové Palerma a Valencie a primátorka Osla. Zatímco starostce Sarajeva je 31 let. (Zdroj: Wikipedia.)

Vypovídá to o něčem? Postavení a pravomoci purkmistrů se mohou zemi od země a město od města lišit. Liší se i jejich politický vliv a to, jak pevně ve svých křeslech sedí. A ze všeho nejvíc se různí jejich osobnosti – vitalita, temperament, povaha, způsoby komunikace a rozhodování. Z toho se žádná tabulka nebo žebříček vykutat nedají. Skutečné schopnosti jsou nezměřitelné.

S přiměřenou rezervou se dá říct, že evropské metropole si do čela volí spíš politiky v mladším než seniorském věku. Ale usuzovat z toho, že právě takoví – možná se lépe hodí na billboardy, ale to je jiný příběh – odpovídají výzvám doby, že mají lepší porozumění pro její dynamiku a rozvoj měst i jeho tlumení, to by bylo příliš odvážné. Pochopit a prosadit, co je třeba, může nebo nemůže dokázat politik-mileniál stejně jako člověk na prahu osmdesátky.

Zelenou agendu nemá propachtovanou mladší generace, preferovat „beton“ a pod slovem „doprava“ si představovat na prvním místě „auto“ také není ryze generační záležitost. Túrovat hummer by dokázal volič prakticky jakéhokoli věku. Nejvlivnější zelené influencery, Gretu Thunbergovou a Sira Davida Attenborougha, dělí 77 let. Legenda české ekologie Bedřich Moldan je starší než Bohuslav Svoboda.