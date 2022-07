Město, které překonalo úpadek. Teď ho však zase ohrožuje prosperita

Výzva z prázdné výlohy opuštěného řeznictví není na hlavní třídě Kladna výjimkou „Vážení zákazníci, po 32 letech odcházím do důchodu. Našel by se nový provozovatel?“

Do vzdálenosti padesáti metrů se najde dalších pět nebo šest podobných cedulek nabízejících k pronájmu volné prostory. Jednou je to bývalé knihkupectví, jindy prodejna tapet nebo lahůdek. Stejně to vypadá v okolních ulicích.