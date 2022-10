Pražský pat. Piráti odmítli jednat o koalici bez Čižinského

„Pozvánka pro Piráty na zítřejší jednání stále platí,“ řekl Seznam Zprávám Zdeněk Zajíček (ODS) z vyjednávacího týmu. Uvedl, že Spolu má stále zájem o vytvoření koalice na vládním půdorysu. „Když Piráti zítra nepřijdou, budeme si to muset vykládat tak, že zájem o vytvoření takové koalice nemají. Pokud to tak je, měli to říct hned,“ dodal.

Většinu šesti z 11 mandátů by mělo Spolu (tři pro ODS, včetně křesla primátora, dva pro TOP 09, včetně postu náměstka primátora a jeden pro KDU-ČSL). Piráti by získali tři mandáty, z nich jeden by byl první náměstek primátora. Dva mandáty včetně náměstka primátora by mělo hnutí STAN.