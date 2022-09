Střípky voleb: Nejmladší starosta obhájil, čtyři obce povedou samé ženy

S výsledkem 2,7 % pak skončil v boji o senátorský mandát jediný romský kandidát Štěpán Kavúr. Pětašedesátiletého sociálního pracovníka a předsedu spolku Buči, který pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným Romům, do voleb vyslala ČSSD v Praze 10.

Pomyslný titul nejmladšího starosty si i po letošních volbách zřejmě udrží Tomáš Pavelka z Mořic na Prostějovsku. Teprve 24letému politikovi se poté, co v roce 2020 nahradil odvolaného starostu Martina Obrunču, letos podařilo volby vyhrát se ziskem téměř 56 %.

„Jsem rád, že nám voliči vystavili vysvědčení. Potvrdili, že směr, jakým se obec ubírá, se jim líbí. A to je ta nejlepší motivace,“ řekl Pavelka, který kandidoval za STAN, pro Seznam Zprávy.

Věk podle něj není nevýhodou, rozhodující jsou zkušenosti a odhodlání. „Je to hodně i o přístupu. Pokud člověk bude brát starší a hlavně služebně starší kolegy jako inspiraci a bude s nimi mít normální mezilidské vztahy, budou ho brát jako sobě rovného. S diskriminací kvůli věku jsem se takřka nesetkal,“ doplnil. Velký význam podle něj taky hraje to, jakými lidmi se starosta obklopí.

Průměrný věk zvolených zastupitelů je podle údajů Českého statistického úřadu 48 let, komunální politika ale dlouhodobě zajímá i mnoho výrazně starších.

Nejstarší zastupitelkou se letos stala učitelka Sylva Knedlová z Fryštáku na Zlínsku, která letos oslavila 88. narozeniny a v čtyřtisícové obci, kde na tamní základní škole již 69 let vyučuje, kandidovala za ODS.

Dvěma nejstarším kandidátům těchto voleb bylo shodně 96 let a oba chtěli své voliče oslovit z kandidátek KSČM. První byla Marie Roušarová, která kandidovala na Praze 6 a druhým byl Milan Hejcman z Karlových Varům. Ani jeden z kandidátů, kteří by ve funkci oslavili sto let, ale ve volbách neuspěl.