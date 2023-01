V Praze se rýsuje sestava nové vlády. Piráti míří na silné posty

Komunální volby se v Česku konaly loni koncem září, obrysy toho, jak konkrétně by mohla vypadat nová vláda nad Prahou, se ale začínají rýsovat až nyní.

Metropoli by měla řídit koalice na vládním půdorysu, tedy uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a Starostů a nezávislých.

Sdružení Praha sobě, s nímž byli Piráti ještě do pondělí v takzvané Alianci pro budoucnost, se nakonec na vedení města podílet nebude.

Seznam Zprávy získaly – od čtyř na sobě nezávislých zdrojů blízkých vyjednávání – informace o tom, jak by nová sestava Rady hlavního města Prahy mohla vypadat.

Spolu bude mít primátora, kterým se má stát poslanec a bývalý šéf pražské radnice Bohuslav Svoboda (ODS). Na starost by měl mít i energetiku.

Podle návrhu by uskupení mělo spravovat i oblast zdravotnictví, sociálních věcí a bydlení, které by si pod sebe vzal lidovec Pavel Mareš. „To víte víc než já. Gesce se řeší. Dokud není domluveno vše, není domluveno nic,“ reagoval Mareš na dotaz Seznam Zpráv.

Jiří Pospíšil z TOP 09, europoslanec a předseda správní rady Nadace Medy a Jana Mládkových, by měl mít na starosti kulturu, jeho spolustraník Michal Hroza by měl řídit infrastrukturu.

Starostka městské části Praha 2 Alexandra Udženija z ODS by měla usednout do křesla radní pro finance. Komentovat to nechtěla.