„Vy mě zlobíte.“ Zastihli jsme Hlubučka doma. Zda půjde volit, neřekl

Když jsme se viděli před čtyřmi měsíci naposledy, tehdy se Petr Hlubuček ještě jako náměstek primátora hlavního města snažil v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětlit pochybnosti o tom, kde vzal peníze na koupi bytů ve Španělsku.

Pak se daly věci do pohybu, policisté spustili kauzu Dozimetr a někdejší předseda pražské organizace hnutí STAN skončil na tři měsíce ve vazbě kvůli podezření z manipulování zakázek v pražském dopravním podniku.

Znovu jsme se potkali až dnes v den zahájení voleb. Hlubuček byl u sebe doma v Lysolajích. Po zazvonění vyšel na terasu, na žádost o rozhovor a dotaz, zda půjde odpoledne či zítra k volbám, se ale jen hořce usmál a řekl: „Vy mě zlobíte.“ A odešel zpět do domu.

Petru Hlubučkovi se v posledních měsících obrátil svět. V Lysolajích působil jako starosta 12 let, kdyby se nenamočil v případu Dozimetr, tento víkend by byl znovu favoritem voleb a aspirantem na obhajobu funkce starosty malebné pražské části. Teď aby místo toho trnul, zda u volební urny nebude čelit podezřívavým pohledům a šťouravým dotazům.

Promenoval se tu po stavbě

Tak to vnímají lidé v obci, se kterými jsme hovořili před místní hasičárnou – právě tam, jen několik desítek metrů od Hlubučkovy vily, se chodí v Lysolajích volit.

Osmdesátiletý Antonín Zapletal vnímá atmosféru v obci z kauzy Dozimetr zhruba půl na půl. „Polovina lidí ho za to tady kritizuje, půlka to neřeší. Kdyby kandidoval, myslím, že 10 procent lidí by mu to klidně hodilo. Nebyl špatný starosta, vybudovalo se tu krásný sportovní areál a nové hřiště na fotbal. Co byl ale pro mě jeho pomník, to je oblast Doliny. To bývala oáza klidu, dneska tam policisté vyšetřují prodej pozemků,“ připomíná Zapletal policejní prověřování prodeje lysolajských pozemků v roce 2017.

Stejně jako další obyvatelé redakci potvrdil, že Hlubuček v polovině září – krátce po propuštění z vazby – ve výše zmiňovaném areálu prováděl po stavbě. Šlo o komentovanou prohlídku nové školky a komunitního centra v lokalitě Dolina.

K volbám v pátek odpoledne dorazili i manželé Trnkovi. Podobně jako ostatní kvitují, že se za Hlubučka v Lysolajích dokončila řada projektů. „On se tu hodně staral, spoustu nového se postavilo. Opravil nám silnici, snažil se, nedá se to srovnat s tím, co tu předváděli jiní starostové nebo bolševici ještě před tím. Kauza nás překvapila, nic o tom nevíme. Chodil mezi lidi, trávil tu čas. Je to škoda, byl to pro nás šok, že se takhle zachoval,“ dodává pan Trnka.

Šestačtyřicetiletý Robert bydlí v Lysolajích pět let. Vítá, že oproti minulým volbám zde kandiduje vícero stran – konkrétně tři subjekty. „Bude to maso, po letech tu je víc stran. U naší babičky vnímám, že mezi staršími lidmi panuje nedůvěra, nechtějí uvěřit, že se do něčeho takového namotal. Já mu nevěřím, mně to smrdí. Navíc, při prohlídce školky se tam promenoval – já bych na jeho místě tady nevytáhl paty z domu,“ říká pan Robert, který volil konkurenční subjekt.

Oslovení voliči nechtěli příliš prozrazovat svou volbu. Připouštěli však, že to, že se v Dozimetru namočil Hlubuček, neznamená, že by nevolili jeho bývalé kolegy zastupitele, kteří dnes kandidují zejména v uskupení Nezávislí – Lysolaje.

„Jasně, že mě to nenechalo klidnou. Ale bylo to snazší rozhodování, když se dá křížkovat. Jak to vnímají mladší místní lidé, nevím, nevyrůstala jsem tu. Co ale vím, tak starší lidé tu kauzu tady hodně řešili,“ popisuje Tereza, která s kamarády natáčela před volební místností příběh na sociální sítě.

Osmatřicetiletý Štěpán mínil, že Hlubučka pokazil výstup do vysokých politických pater. „Asi nikdo tady v obci takovou kauzu příliš nečekal. Jako starosta se snažil, ale komunál je jiný. Když pak vylezete do vyšší politiky, může to mít blbý dopad i na to, co jste udělal v komunální politice. Asi se v tom vyšším patře zkazil. Jsem rád, že oproti předchozím volbám tu je větší výběr stran,“ říká pan Štěpán.

K volbám hned po jejich startu dorazil i Václav (52 let). Ten doufá, že policie má dostatek důkazů a kauza nestojí na vodě. „Pan starosta toho pro Lysolaje hodně udělal. Zatím nic moc nevíme, nejsem jako Babišovi voliči, kteří si myslí, že je všecko spiknutí, rád si ale počkám na další detaily. Jen doufám, že to nebude jako s Nečasem, kdy byl humbuk a pak to opadlo,“ obává se.

„V novinách se o starostovi píše, že se mu říkalo Slepičák. On tím byl ale známý, že tu má slepičky a stará se o ně pěkně,“ dodává pan Václav.

Mocný hegemon

Rodák z krkonošského Vrchlabí Petr Hlubuček vyhrál v Lysolajích volby poprvé v roce 2010 s uskupením Sdružení nezávislých kandidátů I. V obci tehdy kandidovalo stejně nazvané uskupení – odlišené pouze číslovkou 2. Hlubuček se stal tenkrát starostou a řetěz od té doby nepustil – tedy až do letošního června, kdy se stal jednou z hlavních postav kauzy Dozimetr a zastupitelstvo jej v reakci na vazební stíhání z čela obecního úřadu odvolalo.

Mezi tím vyhrál volby v letech 2014 a 2018, kdy kandidoval jako lídr Starostů a nezávislých. Jeho kandidátní listina v těchto volbách neměla soupeře. To se nyní změnilo.

Kandidáti, kteří v minulosti s Hlubučkem stáli na stejné listině, jdou nyní do voleb pod názvem Nezávislí – Lysolaje. Značka hnutí STAN zatížená různými kauzami za poslední rok byla potlačena. O hlasy lysolajských obyvatel se rovněž ucházejí uskupení Spolu pro Lysolaje a Sdružení nezávislých kandidátů – Lysolaje.

Hlubuček si z Lysolají za uplynulou dekádu vytvořil silné mocenské zázemí pro vzestup v hnutí STAN. Stal se nejen šéfem pražské organizace nyní vládního hnutí, ale v roce 2018 i náměstkem pražského primátora s širokým portfoliem kompetencí sahajících od bezpečnosti po životní prostředí.

Hlubuček býval v obci populárním starostou, v Lysolajích se za jeho vlády čile stavělo a rekonstruovalo. Postavila se například nová školka, dokončila se výstavba 26 nájemních obecních bytů pro mladé a seniory, k dispozici je biotopové jezírko, vznikly nové ordinace lékařů, vznikl zde nový sportovní areál a fotbalové hřiště pro místní klub.

Možná i proto podle místních nese úkorně, že přišel o mocenské postavení v Lysolajích – a to i navzdory tomu, že strávil tři měsíce ve vazbě.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy Petra Hlubučka jsme zastihli v jeho vile. Sejít dolů k rozhovoru ale odmítl.

Policie organizovanou skupinu v čele s lobbistou Michalem Redlem viní z machinací v pražském dopravním podniku, manipulací s veřejnými zakázkami, ovlivňování výběrových řízení a z uplácení. Podle detektivů byl Hlubuček jedním ze zakladatelů skupiny, která systematicky vysávala mimo jiné zakázky Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Bývalý náměstek pražského primátora z vazební věznice vyšel na konci srpna po 74 dnech, na kauci ve výši šesti milionů korun. Vedle toho Hlubuček převedl nemovitosti v Česku a ve Španělsku, ve kterých měl majetkový podíl, na svého partnera Jiřího Karvánka.